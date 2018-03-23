В Красноярске желтые цапли начали вить гнёзда

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» начали вить гнёзда желтые цапли, которые не встречаются на территории Сибири, живот в основном в низовьях рек, впадающих в Чёрное и Каспийское моря.

Чтобы вить гнёзда птицам, которые живут в неволе, орнитологи подкладывают в вольер цаплям понемногу сухих прутиков. В постройке гнезда участвуют оба партнёра, самец поставляет материал, а самка строит само гнездо. Прутиков не хватает, и птицы подворовывают стройматериал друг у друга. «Веточки в вольер постоянно подкладываются, строительство продолжается, но расположение гнезда меняется после каждого покушения со стороны соседей», — рассказывают в «Роевом ручье».

Кстати, в коллекции парка есть несколько видов цапель, желтая одна из самых ярких и необычных. В природе она не многочисленна, зимует на юге Европы и в Африке.