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В Уфе выберут главную красавицу Башкирии
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В Уфе выберут главную красавицу Башкирии 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В концертном зале «Башкортостан» сегодня, 23 марта, пройдет финал главного республиканского конкурса красоты «Хылыукай-2018».
Финалистками конкурса стали 12 девушек, которые борются за главный приз — автомобиль Lada Granta. На конкурс приехали красавицы из восьми районов и городов Башкирии. В течение двух недель каждая девушка принимала участие в съемках телепроекта, посещала занятия по хореографии, вокалу, актерскому мастерству, подиумной хореографии и визажу. Самую красивую башкирочку будут выбирать по итогам нескольких конкурсов: танцев в народных костюмах, индивидуальных выступлений каждой из девушек.
— В социальной сети «Вконтакте» также идет онлайн-голосование за участниц конкурса, его победительница получит спецприз, — пояснили организаторы конкурса.
Финал конкурса начнется в ГКЗ «Башкортостан» в 19:00. В этом году «Хылыукай» будет проводится в 25-ый раз. Победительница прошлого года, уфимка Земфира Байдавлетова сейчас принимает участие в конкурсе «Мисс Россия».
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