В Уфе выберут главную красавицу Башкирии

В концертном зале «Башкортостан» сегодня, 23 марта, пройдет финал главного республиканского конкурса красоты «Хылыукай-2018».

Финалистками конкурса стали 12 девушек, которые борются за главный приз — автомобиль Lada Granta. На конкурс приехали красавицы из восьми районов и городов Башкирии. В течение двух недель каждая девушка принимала участие в съемках телепроекта, посещала занятия по хореографии, вокалу, актерскому мастерству, подиумной хореографии и визажу. Самую красивую башкирочку будут выбирать по итогам нескольких конкурсов: танцев в народных костюмах, индивидуальных выступлений каждой из девушек.

— В социальной сети «Вконтакте» также идет онлайн-голосование за участниц конкурса, его победительница получит спецприз, — пояснили организаторы конкурса.