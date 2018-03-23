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Жительница Башкирии Земфира Байдавлетова поборется за корону «Мисс Россия — 2018»
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Жительница Башкирии Земфира Байдавлетова поборется за корону «Мисс Россия — 2018» 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Москве стартовал ежегодный конкурс красоты «Мисс Россия», в котором примут участие девушки со всей страны. Башкирию на главном российском соревновании красоток будет представлять студентка Земфира Байдавлетова.
На конкурс в Москву Земфира улетела как только закончились съемки последней серии проекта «Хылыукай — 2018». Как рассказали в модельной студии, которая продвигает модель, девушка родилась в многодетной семье, она младшая из восьми детей. 18-летняя красотка учится в Институте профессионального образования и информационных технологий Акмуллы в Уфе, любит читать, ходит в театры и музеи, любит кино и увлекается баскетболом.
— Все как в сказке. Я всегда любовалась красавицами «Мисс России» в журналах и по телевизору, и вот я одна из них! Я не знаю, как описать это чувство, но сегодня сбылась одна моя мечта, — рассказала Земфира.
Для девушки это не первый конкурс красоты. В прошлом году она стада победительницей двух знаменательных событий — конкурса «Башкирская красавица» и «Мисс Азия России».
На протяжении трех недель башкирская красавица и еще 49 девушек будут проходить подготовку к церемонии финала. Например, сегодня девушек с утра задарили подарками — вручили халаты-кимоно, а также сладкие призы от партнеров конкурса. Каждая из участниц поспешила поделиться с подписчиками своими новыми яркими фотографиями. Вскоре девушкам предстоит череда фотосессий, а также отборочных этапов. Финал конкурса состоится 14 апреля в «Барвиха Luxury Village».
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