Ещё
Секреты ухода за кухонными ножами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Секреты ухода за кухонными ножами 

Steaklovers.ru 1 час назад
Фото: Steaklovers.ru
Хороший нож — самый главный инструмент повара. Самые известные шеф-повара мира имеют свою коллекцию ножей, которую не променяют ни на что на свете. Они не только собирают ее годами, но и бережно ухаживают за своими ножами, сохраняя бритвенную остроту. Эти советы испытаны на практике и являются лучшими способами сохранить ножи острыми и эффективными.
— Тест с помощью бумаги —
Лучший способ проверить ваш нож — разрезать кусок бумаги. Этот метод является идеальным способом узнать, насколько острым является лезвие ножа и насколько тонкую работу им можно выполнять. По-настоящему острый нож разрежет лист бумаги без видимых усилий. Если же нет — придется поработать над заточкой.
— Начните с маленького —
Небольшой нож, с лезвием не длиннее 10 сантиметров, является идеальным вариантом для тренировки по заточке. Такое лезвие универсально — им можно резать все, что угодно, отделять мясо от костей и быстро шинковать овощи. В мясницкой классификации такие ножи называют обвалочными — их характеризует короткое округлое лезвие.
— Не бойтесь точить —
Почти невозможно нанести непоправимый ущерб ножу, даже если вы абсолютный профан в этом деле. Естественно, что вам понадобится время, чтобы научиться выдерживать правильный угол заточки, однако не стоит бояться пробовать. Профессионалы используют ударный метод заточки — несколько сильных ударов лезвием по точильному камню под строго определенным углом и рассчитанным давлением могут совершать с ножом настоящие чудеса.
— Контроль кромки —
Режущая кромка — главная рабочая область хорошего ножа. Любой нож, который можно купить, уже имеет режущую кромку. Ваша задача — поддерживать ее острой. Во время затачивания ножа необходимо выдерживать определенный угол. Для кухонных ножей он обычно варьируется в диапазоне от 10 до 30 градусов. Частота правки лезвия будет зависеть от того, как часто вы используете нож и на какой разделочной доске осуществляется нарезка. Как показывает практика, стекло, металл, камень и керамика снижают срок службы ножа — кромка начинает загибаться. Править ее можно с помощью мусата — металлического стержня с ребристой поверхностью.
— Ручная мойка —
Привычка класть ножи в раковину и забывать о них приводит к тому, что на ножах начинает появляться коррозия, а материал ручки деформируется. Посудомоечные машины также противопоказаны хорошему ножу. Ножам с деревянной ручкой нужен более внимательный уход, так как дерево сильно впитывает жир и запахи.
— Техника резки —
Как и в любых сложных манипуляциях, необходимый набор тут — уверенность и спокойствие. Плотно обхватите рукоять ножа, второй рукой аккуратно придерживайте продукт, так, чтобы пальцы находились на безопасном расстоянии от лезвия. Движение должно совершаться в одной плоскости с умеренным нажимом — так резка будет наиболее быстрой и эффективной.
— Правила хранения —
Хранить кухонные ножи необходимо отдельно от вилок, ложек и прочего кухонного инвентаря. Контакт с другими предметами будет способствовать лишь более быстрому затуплению лезвия. Для хранения ножей оптимально подходят магнитные держатели или специальный лоток, вставленный в ящик кухонной мебели.
Steaklovers.ru: последние новости
Главные правила приготовления домашних колбасок Как приготовить свиные отбивные: 5 главных секретов Разрушение мифов о выборе мяса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Татьяна Навка показала очень странное приседание6
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел140
На выброс: эти вещи выдают провинциальность12
На измене: отговорки неверных мужчин9
Эти продукты оказались опасными для здоровья14
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение