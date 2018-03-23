Секреты ухода за кухонными ножами

Хороший нож — самый главный инструмент повара. Самые известные шеф-повара мира имеют свою коллекцию ножей, которую не променяют ни на что на свете. Они не только собирают ее годами, но и бережно ухаживают за своими ножами, сохраняя бритвенную остроту. Эти советы испытаны на практике и являются лучшими способами сохранить ножи острыми и эффективными.

— Тест с помощью бумаги —

Лучший способ проверить ваш нож — разрезать кусок бумаги. Этот метод является идеальным способом узнать, насколько острым является лезвие ножа и насколько тонкую работу им можно выполнять. По-настоящему острый нож разрежет лист бумаги без видимых усилий. Если же нет — придется поработать над заточкой.

— Начните с маленького —

Небольшой нож, с лезвием не длиннее 10 сантиметров, является идеальным вариантом для тренировки по заточке. Такое лезвие универсально — им можно резать все, что угодно, отделять мясо от костей и быстро шинковать овощи. В мясницкой классификации такие ножи называют обвалочными — их характеризует короткое округлое лезвие.

— Не бойтесь точить —

Почти невозможно нанести непоправимый ущерб ножу, даже если вы абсолютный профан в этом деле. Естественно, что вам понадобится время, чтобы научиться выдерживать правильный угол заточки, однако не стоит бояться пробовать. Профессионалы используют ударный метод заточки — несколько сильных ударов лезвием по точильному камню под строго определенным углом и рассчитанным давлением могут совершать с ножом настоящие чудеса.

— Контроль кромки —

Режущая кромка — главная рабочая область хорошего ножа. Любой нож, который можно купить, уже имеет режущую кромку. Ваша задача — поддерживать ее острой. Во время затачивания ножа необходимо выдерживать определенный угол. Для кухонных ножей он обычно варьируется в диапазоне от 10 до 30 градусов. Частота правки лезвия будет зависеть от того, как часто вы используете нож и на какой разделочной доске осуществляется нарезка. Как показывает практика, стекло, металл, камень и керамика снижают срок службы ножа — кромка начинает загибаться. Править ее можно с помощью мусата — металлического стержня с ребристой поверхностью.

— Ручная мойка —

Привычка класть ножи в раковину и забывать о них приводит к тому, что на ножах начинает появляться коррозия, а материал ручки деформируется. Посудомоечные машины также противопоказаны хорошему ножу. Ножам с деревянной ручкой нужен более внимательный уход, так как дерево сильно впитывает жир и запахи.

— Техника резки —

Как и в любых сложных манипуляциях, необходимый набор тут — уверенность и спокойствие. Плотно обхватите рукоять ножа, второй рукой аккуратно придерживайте продукт, так, чтобы пальцы находились на безопасном расстоянии от лезвия. Движение должно совершаться в одной плоскости с умеренным нажимом — так резка будет наиболее быстрой и эффективной.

— Правила хранения —

Хранить кухонные ножи необходимо отдельно от вилок, ложек и прочего кухонного инвентаря. Контакт с другими предметами будет способствовать лишь более быстрому затуплению лезвия. Для хранения ножей оптимально подходят магнитные держатели или специальный лоток, вставленный в ящик кухонной мебели.