27-летняя Миша Романова официально подтвердила свой уход из группы «ВИА Гра»

Слухи о том, что в группе «ВИА Гра» грядут перемены ходили последние несколько дней. А сейчас же обнародована официальная информация. В своем Instagram Миша Романова объявила, что она уходит из коллектива, в котором она проработала с 2013 года. Официальную причину певица не озвучила, но намекнула, что все дело в любви. При этом Романова поблагодарила за работу продюсера Константина Меладзе

— написала Миша в своем Instagram.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

Будет ли Романова продолжать музыкальную карьеру — неизвестно. По некоторым данным, замена Мише уже найдена. Новой солисткой группы стала певица из Санкт-Петербурга Ольга Меганская. Будем ждать официального подтвержения этой информации.

За 18-летнюю историю группы «ВИА Гра» в коллективе сменилось 17 участниц и 18 составов.

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Фото:Instagram