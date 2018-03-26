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27-летняя Миша Романова официально подтвердила свой уход из группы «ВИА Гра»
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27-летняя Миша Романова официально подтвердила свой уход из группы «ВИА Гра» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Слухи о том, что в группе «ВИА Гра» грядут перемены ходили последние несколько дней. А сейчас же обнародована официальная информация. В своем Instagram Миша Романова объявила, что она уходит из коллектива, в котором она проработала с 2013 года. Официальную причину певица не озвучила, но намекнула, что все дело в любви. При этом Романова поблагодарила за работу продюсера Константина Меладзе.
— написала Миша в своем Instagram.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Будет ли Романова продолжать музыкальную карьеру — неизвестно. По некоторым данным, замена Мише уже найдена. Новой солисткой группы стала певица из Санкт-Петербурга Ольга Меганская. Будем ждать официального подтвержения этой информации.
За 18-летнюю историю группы «ВИА Гра» в коллективе сменилось 17 участниц и 18 составов.
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Фото:Instagram
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