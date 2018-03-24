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Новая участница группы «ВИА Гра»
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Новая участница группы «ВИА Гра» 

Popcake.tv 24 марта 2018
Фото: Popcake.tv
Сегодня группа «ВИА Гра» дала концерт в Тбилиси. Однако на сцену девушки вышли в новом составе. Место Миши Романовой на этом шоу заняла Ольга Меганская — певица из Санкт-Петербурга.
Последние лет в коллективе все было спокойно, хотя слухи о том, что Романова покидает группу ходили еще в-ом году. Тогда директору «ВИА Гры» удалось убедить поклонников в том, что замены в составе группы не предполагается, но несколько месяцев назад новость об уходе Миши распространилась и среди музыкальной тусовки, и среди пользователей мировой паутины.
О том, кто именно принял решение о том, что Миша должна покинуть группу, и (самое главное!) почему, не прокомментировала ни сама участница коллектива, ни ее коллеги. Нет на данный момент и официального заявления о том, что Ольга станет новой участницей «ВИА Гры». Но похоже, все идет именно к этому.
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