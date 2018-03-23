Солистка «ВИА Гры» покинет группу без скандала? 

Как сообщается в ряде СМИ, одну из солисток «ВИА Гры» ждет в скором времени «увольнение». Утверждается, что Миша Романова готовится к тому, чтобы покинуть группу. Пока что ни она сама, ни продюсер — Константин Меладзе не выступили с официальными заявлениями. Однако, судя по всему, в скором времени об этом будет заявлено официально.
Поклонники были удивлены распространившейся новостью об уходе из группы Романовой, ведь коллектив просуществовал без замен целых пять лет. Фанаты гадают: что же могло подтолкнуть солистку к тому, чтобы покинуть состав успешной группы? Самая популярная версия заключается в том, что Романова хочет выйти из образа «светленькой из ВИА Гры» и заняться сольной карьерой, как когда-то сделали другие две артистки Вера Брежнева и Светлана Лобода. Также просочилась информация о том, что Константин уже подобрал певицу на замену Мише, но её имя держится в тайне, сообщает kp.ru.
Любопытно, что в 2014 году в светских кругах ходили слухи, что Миша не «сошлась» характером с двумя другими солистками: Эрикой Герцег и Анастасией Кожевниковой. Сообщалось, что якобы между девушками существовал серьезный конфликт. Директор «ВИА Гры» тогда опроверг эти предположения, заявив для девушки очень дружны. И, правда, за пять лет совместной работы публике не стало известно ни об одном скандале между участницами коллектива.