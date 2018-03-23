Как тренироваться, чтобы стать таким же крутым, как Майкл Б. Джордан

Нет, свой характер Джордан «выковал» не в тренажёрном зале, как может показаться на первый взгляд. Актёр признаётся, в детстве его постоянно дразнили — сверстники не могли оставить без внимания его и его «звёздное» имя. Тем не менее сейчас Майкл скорее им благодарен — постоянные нападки привели его в спорт и разожгли соревновательный пыл.

Что касается имени (как несложно догадаться, родители назвали Майкла в честь любимого баскетболиста), то его Джордан считает важным напоминанием. Напоминанием о том, что филонить нельзя. Что он должен вкалывать, причём делать это с полной отдачей.

И хотя Майкл увлёкся спортом исключительно ради того, чтобы дать отпор школьным хулиганам, совсем скоро тренировки стали его каждодневной мантрой. «Помню, как пообещал себе, что с 20 до 30 лет буду заниматься только работой. И что вы думаете? Я не тусуюсь ночами напролёт и не хожу на вечеринки. Нет, я стараюсь развиваться, расти и работать над собой».

Несмотря на такую фанатичную самоотверженность и целеустремлённость, актёр признаётся, что бывают моменты, когда даже он устаёт и не хочет тренироваться (он человек, в конце концов). Однако Джордан всё равно не отступает — у него есть несколько способов, которые ему в этом помогают. Вот они.

Сделайте стресс «топливом» для своих тренировок

Джордан: «Когда я иду в спортзал, я чаще всего испытываю стресс. Я думаю о том, что меня беспокоит, от чего (от каких мыслей и переживаний) хочу избавиться после тренировки. Я просто начинаю делать один подход за другим и какой-то момент ловлю себя на том, что больше не нервничаю. Что моя голова совершенно свободна. Порой я понимаю, что проблемы, которые не давали мне покоя, не так ужасны. Спорт помогает абстрагироваться и трезво посмотреть на ситуацию — после тренировки у меня действительно меняется отношение ко многим вещам».

Относитесь к спорту как к способу улучшить качество жизни

Джордан: «У вас только одно тело, и вы должны заботиться о нём, быть к нему внимательным — от этого напрямую зависит продолжительность вашей жизни. И если вы не в форме, психологически неустойчивы или физически нездоровы, быть продуктивным и работоспособным не получится. Жизнь порой требует очень много сил — и чтобы выдерживать все её вызовы, нужно быть сильным. А сила — как моральная, так и физическая — зависит от состояния вашего здоровья».

Доводите всё до конца

Джордан: «Раз ввязались, не вздумайте бросать начатое на полпути. Это касается не только самого тренировочного процесса, но и его составных частей. Всегда доделывайте упражнения и никогда не пропускайте сеты. Я не могу, например, просто взять и в середине подхода остановиться. Не могу просто взять и раньше закончить тренировку. То же касается и отношений с людьми. В общем, сдаться — это точно не про меня. По крайней мере я стараюсь гнать прочь подобные мысли».

Выберите тот вид физической активности, который вам нравится

Джордан: «Как несложно догадаться, в моём случае это бокс. Стоило мне только надеть перчатки, как я сразу понял: стопроцентное попадание, я на своём месте. В такие моменты вы забываетесь и полностью погружаетесь в процесс. Вам интересно. Кроме того, отработка панчей — это ещё и невероятно круто».

Последний пункт, возможно, самый важный, от него во многом зависит, вернётесь вы в зал за чем-то большим или останетесь дома. «Когда вы ощущаете психологическую связь со спортом, ваша способность развиваться и прогрессировать существенно улучшается», — рассказывает Джо Холдер, тренер Nike, который работал с Джорданом. — Заниматься чем-то, что вы любите, значительно лучше, чем тренироваться только потому, что вам, например, нужно похудеть. Важно сделать так, чтобы спорт стал частью вашей жизни. Не обязательством, а необходимостью.

Для Джордана бокс — это необходимость. Как актёру, сыгравшему боксёра, ему посчастливилось объединить две главные страсти. Однако тренировки Майкла не ограничиваются спаррингами на ринге. Для каждой новой роли Джордан тренируется так же, как по сценарию тренируется его персонаж. Такой подход не только позволяет лучше изучить роль, но и осваивать новые навыки. Кроме того, смена физической активности не даёт заскучать и достигнуть того самого плато, которого боятся многие спортсмены, причём как профессионалы, так и любители.

«С точки зрения физиологии каждый человек вне зависимости от уровня подготовки должен чередовать разные виды нагрузок. Это позволяет в равной степени уделять внимание силе, гибкости, выносливости, координации и скорости и постоянно двигаться вперёд», — говорит Холдер.

Для всех, кто хочет выглядеть как Джордан, Nike Training подготовил три тренировки, вдохновлённые его ролями в кино. Все они яркий пример того, что разнообразие — это круто.

Quick Quarter

Это 15-минутная тренировка, которую можно делать дома. Она направлена на развитие выносливости и координации. Воркаут состоит из быстрых упражнений с собственным весом и прыжков. Да, они требуют уйму сил и сжигают сотни калорий, но без подготовки тут не обойтись (точно не для новичков). Статьи по теме Прыжковая тренировка для сильных ног Высокоинтенсивная тренировка для всего тела: 6 отличных упражнений Высокоинтенсивная жиросжигающая тренировка: 8 упражнений по 30 секунд Табата: как стать стройнее и сильнее всего за четыре минуты

Slim Chance 2.0 Получасовая боксёрская тренировка с гантелями и медболом. Она состоит из «быстрых» упражнений на ноги и всевозможных упражнений на мышцы кора — это нужно, чтобы научиться стабилизировать тело и стать ещё быстрее. В общем, предстоит не только быстро двигаться, но и использовать пространственное мышление. Статьи по теме 8 упражнений из кикбоксинга, которые можно делать дома 5 классных упражнений для рельефных рук 6 раундов на выносливость: суперинтенсивная жиросжигающая тренировка 5 упражнений, которые помогут накачать пресс

The Big 4 Для этой силовой тренировки вам потребуется доступ в тренажёрный зал и, конечно же, штанга. Приседания, наклоны, тяга, жим — этот воркаут основан на четырёх принципах движения и рассчитан на опытных спортсменов. Статьи по теме Упражнение дня: становая тяга Как правильно приседать со штангой Тренировка для ягодиц: 5 упражнений, которые может повторить каждый Мощная жиросжигающая тренировка, которая поможет вам похудеть Если тренировки кажутся вам слишком сложным, то вот — в качестве вдохновения и стимула — результат всего выше перечисленного.

Просто так, чтобы не забывать.

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