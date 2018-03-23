Перевидавшая сотни звезд блогер раскрыла их особенности

Британка Сара Винтерман (Sarah Winterman) целиком посвятила профиль в Instagram селфи со знаменитостями, пишет The Daily Mail. Винтерман не только размещает снимки со звездами, но и публикует отзывы о них, рассказывает, кто и как реагирует на фотографии с поклонниками.

Первое фото с селебрити Винтерман сделала в 16 лет. Со временем фотографирование со знаменитостями переросло в хобби, и Сара повстречала около 500 звезд. Чтобы выкладывать снимки регулярно, Винтерман нужно посещать в среднем четыре мероприятия в месяц.

Девушка радуется, когда известные персоны узнают ее на мероприятиях. По ее словам, именно так поступает Хэтэуэй или Кидман.

Особенно мил с Винтерман был исполнитель роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах» Марк Хэмилл . Ради снимка с поклонницей он остановил машину.

В комментариях под фото пользователи Instagram восхищаются хобби Сары, признаются, что немного ей завидуют и спрашивают, как ей удается встречать столько звезд. Девушка рассказывает, что работает обычной няней и посещает кинопремьеры, концерты и другие мероприятия, где могу присутствовать селебрити.