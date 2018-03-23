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Перевидавшая сотни звезд блогер раскрыла их особенности
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Перевидавшая сотни звезд блогер раскрыла их особенности 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Британка Сара Винтерман (Sarah Winterman) целиком посвятила профиль в Instagram селфи со знаменитостями, пишет The Daily Mail. Винтерман не только размещает снимки со звездами, но и публикует отзывы о них, рассказывает, кто и как реагирует на фотографии с поклонниками.
Первое фото с селебрити Винтерман сделала в 16 лет. Со временем фотографирование со знаменитостями переросло в хобби, и Сара повстречала около 500 звезд. Чтобы выкладывать снимки регулярно, Винтерман нужно посещать в среднем четыре мероприятия в месяц.
Каждый снимок она сопровождает характеристикой той или иной публичной персоны. Самые милые знаменитости, доброжелательно реагирующие на просьбы поклонников сфотографироваться, — Марго Робби и Сирша Рона. В профиле девушки селфи с Николь Кидман, Натали Портман, Кирой Найтли, Кэти Перри, Энн Хэтэуэй, Амандой Сейфрид и другими актрисами и музыкантками.
Девушка радуется, когда известные персоны узнают ее на мероприятиях. По ее словам, именно так поступает Хэтэуэй или Кидман.
Особенно мил с Винтерман был исполнитель роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах» Марк Хэмилл. Ради снимка с поклонницей он остановил машину.
В комментариях под фото пользователи Instagram восхищаются хобби Сары, признаются, что немного ей завидуют и спрашивают, как ей удается встречать столько звезд. Девушка рассказывает, что работает обычной няней и посещает кинопремьеры, концерты и другие мероприятия, где могу присутствовать селебрити.
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