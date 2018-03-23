Цирк приглашает на программу с редкими белыми тиграми

В Костромском цирке новая программа, узнал KOSTROMA.TODAY. Зрителей приглашают на «Парад хищников».

Гостей цирка ждут замечательные номера с дрессированными животными: королевские пудели, кошки, носухи и еноты.

Эквилибристы исполнят сложные трюки на оригинальных аппаратах. Жонглеры удивят своей ловкостью. Воздушные гимнасты покажут головокружительные трюки под самым куполом цирка.

Все время на манеже атмосферу радости и смеха будет поддерживать клоунский дуэт — Демьян и Чика. Гвоздь программы — аттракцион с хищниками под руководством всемирно известной дрессировщицы Ольги Денисовой . На манеж Костромского цирка выйдут уникальные белые тигры Америки.

Дети до 3-х лет бесплатно с предоставлением документа о рождении ребенка без права отдельного посадочного места.

Справки по телефонам: (4942) 55-86-41 8-920-398-09-01; 8-920-398-09-05 Билеты можно приобрести в кассах и на сайте цирка.