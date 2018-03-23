На деревья в тихом центре повесили алые сердца

На деревьях вдоль улицы Урицкого в Железнодорожном районе Новосибирска появились необычные украшения — у домов №13 и №15 повесили большие алые сердца.

В салоне цветов «ФРЕЗИЯ», расположенном в доме №13, корреспонденту НГС не смогли указать на автора композиции, но предположили, что это дело рук их фаната.

«Это выражение любви к городу! С Любовью к людям! Чтобы люди шли и улыбались. Задумка интересная, все думают, что это мы сделали. Все спрашивают, всем интересно. У нас есть мысли, что у нас есть поклонник, который нам это предоставил, но неизвестно кто. Уже второй день люди, проходящие мимо, получают заряд позитива. Они улыбаются, у всех какое-то вдохновение. Какие-то яркие пятна и люди вдохновляются. Это же здорово, а то надоела серая погода. Это сделал кто-то необыкновенный, сделал маленькую красоту», — рассказали корреспонденту НГС в салоне цветов.

Работники стоящего напротив салона красоты Nail Room посчитали, что сердца остались после какого-то мероприятия. «Это однозначно не мы сделали. Наверное, осталось после праздника, годовщины или дня рождения. Больше у нас нет предположений», — рассказали в салоне.

Недавно НГС сообщал о том, что одну из стен в Новосибирской областной юношеской библиотеке украсили изображениями персонажей из кино и сериалов — для создания композиции понадобилось 6 тысяч рублей.