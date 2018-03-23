На Ямале священники напомнили беременным о радости материнства

С 19 по 23 марта 2018 года в женской консультации города Ноябрьска проходит социальная акция «Подари жизнь», посвящённая проблемам абортов. Всю рабочую неделю для пациенток женской консультации проводят встречи со священнослужителями православной церкви , волонтёрами. Будущим мама показывают видео о материнстве, поёт церковный хор, священнослужители беседуют с женщинами и узнают их мнение о своём положении. На сладкое общественники показали молодым мама театральную постановку, конечно о материнстве.

Основные пациентки «Женской консультации» глубоко беременные женщины. Те кто уже на первых месяцах или же после 6 месяцев хотят сделать аборт избегают такие мероприятия.

В Ноябрьске акция проходит в шестой раз. Однако, в ней как правило участвуют уже глубоко беременные женщины для которых аборт уже не актуален. Тем не менее потребность в таких акциях показывает статистика.

В Ноябрьске женщины ежегодно делают 350 абортов. По России цифра ещё страшнее 6 млн абортов каждый год по всей России По подсчетам врачей 57% женщин не вынашивают беременность, а делают аборт. Ежедневная статистика 22 тыс. абортов по всей стране. Каждый пятый аборт делают несовершеннолетние. По мировой статистики из 75% девушек начавших половую жизнь до 20 лет прерывают первую беременность. В результате бесплодие у 10% молодых женщин.

« Женщина, которая решилась на аборт, как правило, всё для себя решила. Но основа её решения лежит в «туннельном сознание». Это когда человек загнанный в угол не видит ничего кроме своих проблем. Женщина не видит выхода и не может подняться над проблемой. Поэтому аргумент за беременность нужно либо внутри неё, либо она должна встретить человека, который её поддержит», — пояснила корреспонденту ИА «Уральский меридиан» сотрудница «Женской консультации» города Ноябрьска.

Главная опора движения «За жизнь» русская православная церковь.

Источник фотографий: официальный сайт ГБУЗ НЦГБ