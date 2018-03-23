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Девушка натравила бабушку на оголившегося ухажера
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Девушка натравила бабушку на оголившегося ухажера 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Девушка нашла управу на настойчивого ухажера, который присылал фото своих гениталий ей в мессенджер. Она переслала похабные сообщения его бабушке.
Барышня загрузила скриншоты переписки на онлайн-сервис работы с изображениями Imgur. По картинкам становится ясно, что юноша влюблен в нее еще со школы, но стеснялся тогда подойти и пригласить ее куда-нибудь. Новоявленный жених уверяет, что с тех пор многое изменилось, он стал привлекательнее и богаче. Объект вожделения попыталась вежливо отказать поклоннику, тот продолжал настаивать на встрече, однако девушка не сдавалась.
Не получив согласие на отношения, он предпринял попытки уломать ее на секс. Барышня сослалась на занятость и пожелала ухажеру спокойной ночи. Парень начал выяснять почему же он не понравился бывшей однокласснице, а после прислал фотографию своего полового члена.
Девушка оскорбилась и дала понять герою-любовнику, что такое поведение не приемлемо, однако тот ответил, что она просто кокетничает. Разозлившись дама решила воздействовать на поклонника другим способом. Она скопировала переписку и с извинениями отправила ее бабушке молодого человека, с которой ее мать ходит в церковь.
Пожилая женщина не была удивлена выходке внука. Видимо она уже знала об особенностях ухаживаний юноши. Она стала расспрашивать барышню, хочет ли та с ним встречаться, получив отрицательный ответ, уверила, что заставит родственника извиниться. Попросил ли мужчина прощения неизвестно.
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