Сладкий мальчик: фанаты пытаются рассмотреть младшего сына Меладзе

В социальные сети случайно попало первое изображение младшего сына Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, спровоцировавшее оживленные обсуждения среди поклонников знаменитой пары, которые так и не смогли решить, на кого же из родителей больше похож трехлетний Лука.

Экс-солистка популярной группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева ревностно охраняет покой своих детей и растит их вдали от любопытных взоров прессы и поклонников. Артистка очень неохотно даже говорит о семье, ведь скандал, разгоревшийся после ухода Валерия Меладзе от первой супруги, в народе до сих пор с увлечением обсуждают, смакуя все более пикантные подробности событий четырехлетней давности.

Конечно, на этом фоне нет ничего удивительного в том, что Альбина не стремится демонстрировать публике своих сыновей. И если старший наследник певицы Константин когда-то давно и был представлен общественности, то о внешности младшего Луки фанаты могут лишь догадываться.

Впрочем, накануне в социальные сети случайно попало изображение торта, украшенного мастикой в стиле поля для игры в гольф, на котором стояли фигурки звездного семейства в полном составе. Изделие было так великолепно выполнено, что не вызвало ни малейших сомнений в том, кто же послужил прототипом для мини-копий на торте. Разумеется, интернет-пользователи не стали упускать такой отменный случай и принялись с увлечением дискутировать на тему внешности малыша Луки.

«Этот мамин получился» «Светленький такой… Но черты лица в отца» «Какой милый, видимо в папу пошел тоже» «Копия Валерий, только светловолосый» «Мне кажется, что на маму больше похож»

Напомним, что 14-летний Константин появился на свет еще тогда, когда о романе его родителей не было публично объявлено, а его звездный отец жил в официальном браке с другой женщиной, с которой растил троих законных дочерей. В итоге, когда мальчику было 10 лет, Валерий Меладзе расторг отношения с первой супругой и ушел ко второй семье, в которой вскоре родился еще один наследник — Лука.