В Балашихе жители жалуются на протекающую крышу дома

В жилом доме в Балашихе жители жалуются, что в их квартирах падают потолки из‐за протечки крыши, сообщил телеканал «360».

Сами обитатели дома винят во всем управляющую компанию, по их словам именно она запустила здание до такого состояния. От тяжелых увечий брата Татьяны Морковиной спас лишь случай — он уехал на футбол, когда над его кроватью появился личный вход на чердак — прямиком через дыру в потолке.

Коммунальщики потолок подлатали, но все равно: по своей квартире Татьяна ходит, как по минному полю. Перекрытия

вот-вот рухнут и в других комнатах. Например, на кухню Татьяна старается лишний раз не заходить — коммунальщики честно ее предупредили: опасно для жизни.

Обрушение перекрытий в этом доме давно стало

чем-то вроде нормы — у большинства жителей верхних этажей хотя бы раз, но падал потолок. Крыша дома больше напоминает решето, сквозь которое льются водопады. Сезон дождей тут начинается с приходом весны и тут везет тому, кто заранее запасся тарой.

Этой квартира не стала исключением — здесь тоже падал потолок. Два года назад его починили, но сегодня многокилограммовое перекрытие из досок и штукатурки готово рухнуть снова. По словам жильцов, крыша этого дома положена неправильно, отсюда и все проблемы — не отрицают это и коммунальщики. Тем не менее, чтобы почистили снег, приходится упрашивать рабочих — рассказывают местные жители.

По удивительному совпадению снег на крыше начали чистить, как только приехала наша съемочная группа, но начальник участка с журналистами общаться не захотел и поспешил ретироваться.

Наверное, этому мужчине уж очень сильно не хотелось отвечать на неудобные вопросы. Ведь по всем правилам, коммунальщики должны максимум за сутки устранять протечки кровли — в этом же доме тропические ливни с потолка могут идти и несколько дней подряд. Съемочная группа телеканала «360» отправилась в главный офис управляющей компании

«Квант-7». Часы рабочие, но сотрудники жилконторы, то ли решили не приходить, то ли забаррикадировались внутри. Только после звонка заместителю директора сбежавший было начальник участка

все-таки

заговорил.

Впрочем, капитальный ремонт крыши уже как-то собирались делать — в 2017 году, но почему-то не стали. Но в этот раз, говорят жильцы, выбора у коммунальщиков уже нет: если не исправить ситуацию немедленно, дом и вовсе может рухнуть.