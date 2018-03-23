Фонд L’oréal и Юнеско запускают новую инициативу «Мужчины для женщин в науке»

Париж, March 23, 2018/PRNewswire/ — В четверг 22 марта во время 20-ой ежегодной церемонии вручения наград L'Oréal-UNESCO «Для женщин в науке» Фонд L'Oréal и ЮНЕСКО запустили инициативу «Мужчины для женщин в науке». Цель проста: сделать вклад в улучшение гендерного баланса в науке для более эффективного прогресса.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/655919/LOreal_Foundation_UNESCO.jpg) (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/655920/LOreal_Foundation_UNESCO.jpg) (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/655921/LOreal_Foundation_UNESCO.jpg) (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/655922/LOreal_Foundation_UNESCO.jpg) (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/655923/LOreal_Foundation_UNESCO.jpg)

25 ведущих учёных уже подтвердили своё участие в инициативе, такие как математик Седрик Виллани, генетик Аксель Кан, Этьен Клейн, директор по научным исследованиям в CEA (Комиссариате Франции по атомной и альтернативным видам энергии), и Муин Хамзе, генеральный секретарь CNRS (Национального центра научных исследований Франции) в Ливане.

Полный список можно найти здесь.

Недостаточное присутствие женщин ведёт к проблемам с качеством исследований

За последние 20 лет процент женщин, работающих в науке увеличился почти на 12%, но всё же остаётся слишком низким: менее 30% [1] исследователей — женщины. Стеклянный потолок всё ещё существует; женщины занимают только 11% ключевых должностей в академических учреждениях в Европе. И только 3% Нобелевских премий по науке были вручены женщинам.

Эта недостаточная представленность женщин влияет на само качество научных исследований. Например, исследования показывают, что отсутствие разнообразия в сфере искусственного интеллекта привело ко развитию программного обеспечения, которое воспроизводит или даже усиливает стереотипы, особенно гендерные. [2]

Коалиция союзников для изменения лица науки

Для того, чтобы поддержать сотрудничество между женщинами и мужчинами, Фонд L'Oréal и ЮНЕСКО запускают новую инициативу «Мужчины для женщин в науке». Учёным-мужчинам предложили подписать Хартию конкретных измеримых обязательств со следующими целями:

Содействовать получению доступа к финансированию исследований для женщин

Создавать равные возможности для принятия на работу

Стремиться достичь лучшего баланса в публикациях и авторских правах.

Посмотреть Хартию обязательств можно здесь

"Мы хотим ускорить перемены на пути к улучшенному гендерному балансу и эффективности в науке, чтобы научное понимание могло развиваться и прогрессировать для всеобщей пользы и обращаться к проблемам, с которыми мир сталкивается сегодня", — говорит Жан-Поль Агон, президент Фонда L'Oréal.

1. Доклад ЮНЕСКО по науке: на пути к 2030 году, 2015 г.

2. «Семантика, автоматически извлечённая из языка corpora, имеет предубеждения, сходные с человеческими», Айлин Калискан, Джоанна Дж. Брайсон, Арвинд Нараянан, журнал Science (14 апреля 2017 г.).

Source: L’Oréal Foundation

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