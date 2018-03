Юлия Проскурякова восхитила подписчиков нежными фото с дочкой 

Это Любовь, 😉❤️👧🏼

подписала Юлия солнечные кадры.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) 21 Мар 2018 в 3:24 PDT «Какие вы хорошенькие», «Милые такие», «Какие чудесные фото!», «Столько добра и искренности в ваших фотографиях! Так приятно смотреть! 🌷», «Как здорово, когда материнство в радость, когда теплые отношения в семье!», — комментируют подписчики. А за пару дней до этого Юлия похвасталась, как Вероника, которой сейчас всего около 2,5 лет, уже выучила песенку на английском языке. Песенка про дождик☂️💦☔️☂️☂️☔️ Rain, Rain. Go away. Come again another day. Little чи-чи wants to play. Rain, rain, go away. Дождик дождик уходи. В другой день к нам приходи. Маленькая обезьянка хочет поиграть. Дождик дождик уходи. #песня #верониканиколаева #зонтик #юрмала Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) 19 Мар 2018 в 3:04 PDT Заметим, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова очень бережно относятся к дочери. В эксклюзивном материале специально для «Летидора» Юлия рассказала, как выхаживала малышку в первые недели жизни. Дело в том, что кроха появилась на свет раньше срока. Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Дек 1, 2017 at 10:42 PST Игорь Николаев и его избранница Юлия Проскурякова поженились в 2010 году. Маленькая дочь Вероника — единственный совместный ребенок звезд — появилась на свет в 2015 году. От первого брака у Игоря Николаева есть 38-летняя дочь Юлия.