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Что такое интерсекциональный феминизм
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Что такое интерсекциональный феминизм 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Классическая теория феминизма делает акцент на форме угнетения, получившей название сексизм, но что делать, если форм угнетения в обществе куда больше?
Феминизм борется с угнетением мужчинами женщин, стараясь искоренить сексистские порядки в обществе. В феминизме сексизм является основной формой угнетения, предоставляя широкий спектр прав и привилегий цис-мужчинам, тем самым лишая прав и свобод цис-женщин, но нужно понимать, что в современном обществе существует большое количество и других форм угнетения, кроме сексизма. К таким видам угнетения можно отнести гомофобию, трансфобию, расизм, эйблизм и т.д.
Когда мы рассматриваем взаимоотношения и распределение привилегий в обществе в рамках классического феминизма, то, как правило, делаем акцент именно на белых цис-женщинах. Здесь и возникает вопрос: где же все не белые женщины или женщины лесбиянки? Их не существует?
Конечно, все это существует и может быть широко представлено в обществе. Новым витком в развитии мирового движения феминизма стал интерсекциональный феминизм. Сам термин интерсекциональность означает пересечение, взаимодействие и был впервые предложен основоположницей критической теории расы Кимберли Креншоу в 1989 г. В основе интерсекционального феминизма лежит представление о том, что мы живем в обществе, где формы угнетения постоянно пересекаются, накладываются друг на друга. Нельзя подразделить всех женщин на группы, в которых их общность будет определятся какой-то одной определенной характеристикой. То есть, невозможно сказать, что в воображаемых комнатах должны сидеть: в одной — только белые женщины, в другой — только лесбиянки, в третьей — только цис-женщины. В реальной жизни все иначе и женщина может быть цис-черной или белой лесбиянкой и в каждой группе людей она будет иметь определенный набор как привилегий, так и определенные угнетаемые характеристики. Каждый человек испытывает уникальный набор систем угнетения, поэтому нельзя говорить о сексизме, который испытывает человек, не беря в расчет другие системы угнетения, потому что мы тогда буквально стираем опыт других людей.
Опыт женщин не сводится к простой сумме их расы и пола и любые наблюдения, не берущие в расчет интерсекциональность, не могут правильно описать способ дискриминации женщин. Модели угнетения в обществе не только взаимосвязаны, но и но и находятся под влиянием различных общественных систем: расовой, гендерной классовой и др.
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