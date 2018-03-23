«А денег в списке нет?»: Алсу рассказала, в чем заключается счастье

Популярная эстрадная певица Алсу опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте философское рассуждение на тему счастья. Артистка перечислила то, что, по ее мнению, попадает под это непростое, но очень важное составляющее человеческой жизни. Однако некоторые интернет-пользователи не смогли удержаться от язвительных замечаний под ее радужным постом.

Известная российская певица Алсу решила поздравить подписчиков с прошедшим накануне всемирным Днем Счастья, опубликовав свое фото на фоне океана и написав под ним небольшое философское рассуждение. Артистка перечислила критерии, которые, по ее мнению, являются неотъемлемыми составляющими счастливой человеческой жизни.

В самом начале своего текста Алсу отметила, что счастье «относительно», а далее просто перечислила преимущественно то, что входит в ее понимание этого сложного феномена, занимающего на протяжении многих веков умы великих философов.

«Счастье… это когда не болит… Счастье… когда здоровы дети… Счастье… когда есть кому рассказать свой сон… Счастье… когда есть о ком подумать в одиночестве… Счастье… когда есть кому подумать о тебе… Счастье… когда на душе покой… Счастье… когда твои дети выросли достойными людьми… Счастье… когда у тебя есть утро… Счастье… когда тебе звонят просто так… Счастье… это просто отсутствие несчастья… Счастье… его на самом деле так много… а мы его все ждем и ждем… не зная… что оно-то бывает разное… Счастья Вам… и Вашим близким…», — трогательно написала звезда эстрады.

Конечно, многие поклонники поспешили с ней согласиться и поблагодарить за столь милое пожелание, однако некоторые все же вчитались в текст более внимательно и отметили, что в нем не хватает нескольких весьма важных пунктов, о которых артистка забыла, потому что никогда не сталкивалась с ситуациями их отсутствия и попросту не в состоянии оценить важность их наличия.

«Красиво написано, но где же пункт про здоровье? Ведь оно куда важнее, чем чьи-то там звонки»

«Счастье это когда есть родители, здоровые и возможность достойно жить»

«Спасибо за философско-счастливый пост далекого от реальной жизни человека! Так наивно рассуждаете»

«Дочка миллиардера — не надо громких слов»

«А денег в списке нет? Красивое рассуждение, но далекое от реальности бытия»

«Красиво, но для многих счастье куда проще»

«Наивно. У многих счастье в куске хлеба или возможности получить образование»