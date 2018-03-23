Почему жительницы мегаполисов стареют раньше провинциалок?

Свет не во благо

Зимой так не хватает солнечного света. Идем на работу — солнце еще не встало, возвращаемся — уже село. Именно поэтому дома мы включаем все лампы и нередко оставляем их гореть даже ночью. Искусственного освещения много и на улицах больших городов: витрины, вывески, прожекторы… Многие замечали светло-желтое свечение над мегаполисами — эти световые купола мешают увидеть звезды. В провинции такого нет: небо там ясное, из освещения — пара фонарей, поэтому ночью темно.

Световое загрязнение играет большую роль в старении. Даже при закрытых шторах в квартиры жителей крупных городов проникает искусственный свет, что мешает организму вырабатывать мелатонин — гормон, который выполняет важную регенеративную функцию, помогающую поддерживать молодость всех органов и систем. Синтезируется он в ночное время и только в полной темноте. Даже лампочки на бытовых приборах в спальне мешают важнейшему процессу. Специалисты советуют создать в спальне благоприятную атмосферу, использовать маску для сна, а также стараться ложиться до 23:00.

Еще один враг — стресс

В мегаполисе люди все делают на бегу, они живут в постоянном стрессе. Конечно, и в провинции хватает поводов для беспокойства, но они чаще носят кратковременный характер.

В большом городе человек так часто сталкивается с мелкими неприятностями (к числу которых можно отнести даже пробки, длительную дорогу до работы), что перестает замечать симптомы стресса. А ведь хроническая усталость портит цвет лица, из-за нее кожа истончается и становится сухой. Психологи предлагают устраивать своеобразные разгрузочные дни, когда вы никуда не торопитесь, прислушиваетесь к желаниям своего тела и занимаетесь любимыми делами.

Бытовая активность против фитнеса

Физическая нагрузка имеет большое значение для сохранения молодости. Конечно, быть в форме сегодня модно, и жительницы городов посещают фитнес-клубы, но делают это два-три раза в неделю. В остальное время они передвигаются по городу на транспорте и подолгу сидят за компьютером.

В маленьких городах больше возможностей ходить пешком, заниматься хозяйством. В процентном соотношении движения в жизни провинциалок больше. Кроме того, эта активность постоянная, поэтому более эффективная.

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