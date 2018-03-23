Сумасшедшая весна. Сезонные обострения — миф или реальность?

Успокоительные, консультации психолога, психотерапевта всё чаще нужны и молодым, и людям среднего возраста, и школьникам. А тут ещё весна, когда, по устоявшемуся мнению, психика подвергается серьёзным испытаниям. Как добиться психологического равновесия, что сделать, чтобы «не сорвало крышу» весенним ветром, « АиФ-Нижний Новгород » объясняет врач-психотерапевт клинической психиатрической больницы №1 Нижнего Новгорода Виктор Гурский.

Радуйтесь солнышку

Альбина Макарова, NN.AIF.RU: — Виктор Михайлович, весной психическое здоровье действительно более уязвимо? Весеннее обострение — медицинский факт или стереотип дилетантов?

Виктор Гурский: — На состояние человека влияет сразу много факторов: биологические, психологические, социальные. Для верующих людей есть ещё фактор духовный.

Если пациентка жалуется, что стала раздражительной, неуверенной в себе, а в анализах мы видим пониженный гемоглобин, то, прежде чем применять психотерапевтические методы лечения, надо найти причину снижения гемоглобина и устранить её. Это как раз биологический фактор.

В одной и той же ситуации человек может вести себя по-разному. Вот малыш, шагая за ручку с мамой, споткнулся, ободрал колено и разревелся. Этот же ребёнок, играя с ровесниками, так же упал, ободрал колено, потёр его рукой — и побежал дальше. Это психологический фактор.

Другой пример — молодая мама целый день одна дома с младенцем, муж приходит поздно, много работает, чтобы обеспечить семью. Женщина чувствует себя в изоляции, ей тяжело психологически. Это социальный фактор.

И всё это в разной мере влияет на общее состояние. А сезонные обострения — не легенда, такой фактор тоже есть, но влияет не на всех. По моим наблюдениям, обострение начинается не из-за смены сезона. В большей степени на человеке в этом смысле сказывается, например, раннее наступление весны или неестественно холодное лето. Но если нет каких-то заболеваний, требующих помощи врача, то сгладить сезонную хандру под силу каждому.

«Вишня» или «яблоня»?

— Принято считать, что люди в средней полосе России менее эмоциональные, более хмурые, чем жители южных регионов. Это сказывается на психологическом состоянии?

— Я родился на юге. В 1982-м приехал учиться в Горьковский мединститут и почти сразу попал на концерт «Машины времени». А за два года до этого я был на выступлении группы в Запорожье. Оба концерта шли в огромных залах. И вот музыканты начинают играть хит о синей птице. Хорошо помню, как в Запорожье в этот момент зрители начали подпевать, поднимать вверх руки, пританцовывать. В Горьком при тех же обстоятельствах публика сидела «насмерть», расшевелить зал не удалось.

Дело в том, что много веков подряд люди в центре России должны были за два-три месяца аврального труда обеспечить себе пропитание на весь год — вырастить хлеб, заготовить сено. В остальные 9-10 месяцев шла борьба за выживание. На юге ситуация другая. В какой-то степени это формировало психологическое поведение.

— Получается, жители средней полосы более стойкие психологически?

— В психологическом «айкидо», образно говоря, рассматривают две модели поведения: «ветка яблони» и «ветка вишни». Яблоня стойко держит на себе снег, не прогибаясь, но может сломаться под его большим весом. Ветка вишни сгибается даже под небольшим грузом, клонится к земле — и стряхивает с себя снег. Так же и люди…

Для человека быть слишком психологически гибким не очень хорошо, но и чрезмерная стойкость опасна. Да, жители средней России часто демонстрируют хорошую психологическую стойкость. Но вспомните, как принято у них снимать напряжение? Алкоголем. Так что лучше искать золотую середину…

— Психотерапевт, психиатр — это тяжёлая профессия, вы не устаёте от чужих проблем, горестей, безвыходных ситуаций?

— У меня прекрасная профессия. Вопросы психологии заинтересовали меня очень рано. Но в конце 1970-х в нашей стране было трудно найти литературу на эту тему.

Я хотел поступать на психологический факультет, но там надо было сдавать математику, а в медицинский математику не сдавали. Уже став студентом, я понял, что психология, психиатрия — это совсем не то, что я себе представлял. Это оказалось ещё интереснее. Я говорю так: у нас в больнице нет шизофреников, эпилептиков — есть ЛЮДИ, страдающие шизофренией, эпилепсией. Главное — человек, и то, что он страдает. Такой подход означает, что надо помочь человеку стать здоровее.

Это исключает возможность выгорания для врача: помогая другому человеку вернуться к нормальной жизни, доктор не только отдаёт ему душевные силы, но и получает отклик, наполняющий его работу настоящим смыслом.

Как аристократы

— За последние 20-30 лет люди стали здоровее в психологическом плане или наоборот?

— Чтобы вырастить здоровое поколение, нужно время. Вот приходит ко мне мама девочки-подростка, жалуется, что ребёнок не отвечает на телефонные звонки. Начинаем разбирать ситуацию. Спрашиваю: «А какие у неё обязанности по дому? Она моет посуду, пол, стирает бельё? Ну, обувь-то она себе и тебе чистит?» Нет, домашние дела делает специально нанятый человек, а ботинки доченьке моет мама!

Ну, и чего можно требовать от такого ребёнка? У него нет и никогда не было ответственности за что-то. Более того, девочка, скорее всего, даже не понимает, чего сама-то хочет. Добавьте к этому сенсорные связи, отвечающие за то, откуда берутся блага. Столетие назад большинство детей видело: вот отец рано встал, работает в поле, мать доит корову. Урожай, молоко продали на рынке и купили ребёнку штаны. Он знает приблизительную цену штанов не в рублях, а в трудозатратах родителей. Что видит современный ребёнок? С утра родители торопятся на работу, вечером приходят выжатыми, как лимон. Когда я спрашиваю 16-17-летних ребят, чем занимаются родители, многие, кроме названия предприятия, не могут сказать ничего. Дети не знают цену купленных им гаджетов. И обвинять в сложившейся ситуации взрослых — это не выход.

Американский учёный Джон Кэлхун поставил эксперимент «Вселенная-25»: подопытных мышей поместили в куб и создали идеальные условия жизни. Еды и питья достаточно, хищников нет. Мышей защищали от болезней. Но грызуны в этом мышином раю вымерли.

Людям есть о чём задуматься. Мы сейчас живём так, как в xix веке могли себе позволить только аристократы, нам не надо прилагать больших усилий к созданию бытового комфорта. Это, с одной стороны, хорошо — человек освобождён от тяжёлого труда. С другой стороны, многие живут в хроническом стрессе. Не запускайте ситуацию!