Ростовские предприятия опасаются остановки работы во время ЧМ-2018 

Ряд ростовских предприятий, в частности те, что расположены в левобережной промзоне, опасаются вынужденной остановки производства на время ЧМ-2018. В частности, это связано с перекрытие автодорог, а именно — улицы 1-й Луговой, Ворошиловского и Темерницкого мостов. Из-за этого завод «Юг Руси» и другие могут понести серьезные финансовые убытки.
Дело в том, что промзона попадает периметр, внутри которого будет разрешено движение только аккредитованного FIFA транспорта. В ходе заседания коллегии городской администрации накануне, 22 марта, гендиректор «МЭЗ „Юг-Руси“» Сергей Рубанов отметил, что время Мундиаля приходится на пик уборки зерновых. Однако проехать по ряду используемых направлений нельзя будет из-за перекрытия улиц для грузового транспорта. «Если такое случится, то это станет колоссальным ударом не только по экспортёрам, но и по всему аграрному сектору, ведь мы не вывезем ни ячмень, ни зерновые. К тому же здесь будет прекращена отгрузка подсолнечного масла, а это минимум 1,2 млн бутылок в сутки, то есть каждая третья бутылка продаваемого в стране масла», — отметил бизнесмен. По его словам, это может привести к повышению стоимости бутылок подсолнечного масла. Также придется отправить 3,5 тыс. человек в отпуск. Тем не менее, если ограничения будут вводиться на конкретные дни, а не на все время ЧМ-2018, в компании обещали «подстроиться». Его также поддержал гендиректор Северо-Кавказского логистического предприятия Виктор Халын, отметив, что предприятие на улице 1-й Луговой обеспечивает продуктами питания крупные торговые сети. Помимо этого, в левобережной промзоне находятся предприятия «Астон», «Южный центр», «Каргилл» и другие. Глава администрации южной столицы Виталий Кушнарев пообещал сделать все возможное, чтобы минимизировать потери бизнеса. «Наша задача не допустить потерь для предприятий. В ближайшее время мы соберем экспортеров, производителей, переработчиков и все разъясним, поставим план действий. Не будет никакой катастрофы», — отметил Виталий Кушнарев. Ранее о недопущении остановки производства заявил донской губернатор Василий Голубев. Окончательно меры безопасности в городах-организаторах ЧМ-2018 будут установлены российским правительством 30 марта. Некоторые из ограничений обозначаются в указе президента России от 9 мая 2017 года. В частности, речь идет о запрете работы опасных производств.