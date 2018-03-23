Идеальный папа: Влад Соколовский все свое время проводит с дочерью

В конце октября минувшего года Рита Дакота родила дочь Мию. Уже в январе пара отправилась вместе с малышкой зимовать на Бали — Рита и Влад вместе с семьей ежегодно приезжают на остров на несколько месяцев. Сейчас все семейство уже вернулось в Москву, но Влад и Рита продолжают радовать поклонников фотографиями из отпуска.

С некоторых пор знаменитости не скрывают лицо дочки, поэтому теперь почти на каждой фотографии они позируют вместе с малышкой. Поклонники Соколовского заметили, что Влад очень много времени проводит с маленькой дочкой. Сам певец признается, что все свое время старается уделять наследнице.

"Мне тут на днях написали друзья, что я прямо инстапапа. Сорри ребят, но я не могу сдержаться и не выкладывать фотки с лялькой. А кто-то из вас против таких фото? Мне кажется, что инста — лента у артистов не должна быть только рабочей, ведь это личная страница, а не строго концептуальная обложка", — поделился Влад под очередной фотографией с дочерью.

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Поклонники же восхищаются тем, что Соколовский так много времени проводить с дочкой и занимается ее воспитанием, поэтому называют его идеальным отцом. «Эти фото самые настоящие и живые, от них веет теплотой», «Такие вы хорошенькие», «Мия куколка», «Спасибо вам за фото с семьей», — пишут благодарные поклонники.