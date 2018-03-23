Закусочную на трассе Москва-Волгоград закрыли после проверки Роспотребнадзора

В Новоаннинском районе на трассе Москва-Волгоград после проверки Роспотребнадзора закрыли придорожное кафе.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ведомства, в закусочной нашли серьезные нарушения.

— При проведении внеплановой проверки установлены многочисленные факты нарушения санитарно-эпидемиолгоических требований, а именно для приготовления пищи используется вода негарантированного качества, также не представлены сопроводительные документы на мясо и мясные полуфабрикаты, — рассказали в региональном Роспотребнадзоре. — Кроме того отсутствуют технологические карты на приготовленные блюда, нет маркировки ножей и разделочных досок.

Уточняется, что материалы проверки были направлены в суд. Заведения общепита закрыто на два месяца. Закусочная возобновит работу только в случае устранения всех нарушений.