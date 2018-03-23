После гарантии все только начинается. Масляный сервис в АВТОПРЕСТУС

Солидный возраст* — не повод перестать уделять себе внимание и жить в полную силу!

Воспользуйтесь особым предложением на масляный сервис в АВТОПРЕСТУС и продолжайте обслуживать свой автомобиль у настоящих профессионалов. Доверьтесь официальному сервису, и Ваш Volkswagen будет ждать долгая и активная жизнь!

В стоимость включены сервисные работы, оригинальные детали и оригинальное моторное масло Volkswagen.

Хотите узнать подробности спецпредложения или заменить масло? Звоните: +7 (495) 232-23-32.

АВТОПРЕСТУС

Официальный дилер Volkswagen

Тел. : +7 (495) 232-23-32 Адрес: Москва, Ул. Беломорская, д.40, стр.17 http://autoprestus.ru/

*Акция действительна для послегарантийных автомобилей Volkswagen.

**Цены указаны с НДС. Подробности уточняйте у мастеров-консультантов.