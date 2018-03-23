Акула-кошка из новосибирского дельфинария снесла яйцо

Обитательница новосибирского дельфинария акула-кошка по имени Пипа снесла яйцо — но потомства у неё пока не будет.

«Оно похоже на мешочек внешне. По форме это не классическое яйцо куриное, круглое — оно вытянутое, с усиками, чтобы прикрепляться куда-то», — рассказал специалист по связям с общественностью Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» Антон Нагорняк.

Так как яйцо был прозрачным, сотрудники океанариума поняли, что оно не было оплодотворено — его выкинули.

«Акула-кошка называется так, потому что у этих акул вертикальные зрачки, как у кошек. Она повторяет кошку ещё и поведением. Сначала она у нас жила в большом аквариуме и пряталась — как все кошки — под корягой. Поэтому мы пересадили её в отдельный аквариум», — добавил Нагорняк.

Всего в океанариуме сейчас живут две акулы-кошки. Пипу привезли перед прошлым Новым годом, ей около двух лет. Вторая акула появилась недавно, но пока неизвестно, какого она пола. Если окажется, что это самец, он сможет составить Пипе пару.

В океанариуме при «Дельфинии» также обитают и другие акулы — например есть две зебровые акулы Яша и Глаша.