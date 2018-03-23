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Огнем и дымом. Врач — о традиционных восточных методах лечения
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Огнем и дымом. Врач — о традиционных восточных методах лечения 

АиФ Югра 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
У ханты и манси есть свои испытанные временем способы оздоровления, а вот, к примеру, в Китае при помощи традиционного массажа огнем лечат многие болезни.
Жар костей не ломит
«Во время огненного массажа ощущается жар во всем теле, как в бане, — рассказала сургутянка Айгуль Ганиева. — Я познакомилась со специалистом из Китая совершенно случайно в Сургуте в момент обострения хронического заболевания. Во время процедуры тело глубоко прогревали: прикладывали три полотенца — сухое, влажное и пропитанное спиртом. Массаж обычно длится 20 минут, за это время около десяти раз по несколько секунд спирт зажигают и осторожно тушат огонь. Прогретое тело натирают травяными экстрактами. Тепловой эффект сохраняется на весь день. Как говорят, происходит естественное очищение организма, как в бане. Массаж огнем можно применять не всем — есть противопоказания. Мне уже стало лучше, но насколько лечебный эффект будет сильным, пока оценивать сложно».
Иглы и прижигание
Китайская традиционная медицина, как оказалось, в нашей стране известна давно. «В СССР рефлексотерапию начали использовать с середины 1950-х годов, после ее изучения советскими специалистами в Китае, — рассказала врач-невролог и рефлексотерапевт из Ханты-Мансийска Светлана Калинина. — А в 1990-х годах специалистов, владеющих этим методом лечения, стали готовить и в российских медицинских ВУЗах».
Такие терапевты есть и в клиниках округа. «Очень люблю работать этой методикой и вижу положительные результаты: купирование болевого синдрома при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, в том числе хронического болевого синдрома и многих других, использую этот метод в комплексной реабилитации пациентов после перенесенного инсульта, — говорит Светлана Калинина. — Следует особо отметить: акупунктурное обезболивание во время и после операций позволяет ограничить использование сильнодействующих препаратов. Спектр показаний к применению методики широк, но не стоит забывать и о противопоказаниях».
Ну, а частные центры, можно ли им верить? «Если терапевтическая методика дает хорошие результаты, то она вполне заслуживает применения в широком масштабе. Но лечить должны специалисты, имеющие глубокие знания в этой области, а не люди „со стороны“, желающие заработать любым способом, не задумываясь о том, что могут навредить здоровью пациентов, — продолжает врач. — Другие медицинские услуги, например, массаж, тоже должны выполнять специалисты, имеющие сертификаты и базовое медицинское образование. К примеру, владельцы салонов тайского массажа ведут отбор специалистов в Таиланде, тщательно проверяют у них и документы об образовании, и наличие действующих сертификатов. Ведь кто-то должен нести ответственность, предоставить гарантию качества и безопасность услуги».
Китайская, тибетская медицина, другие восточные практики популярны. Но споры между теми, кто «за» или «против» народных методов лечения — продолжаются.
Справка
Чжень-цзю терапия— иглорефлексотерапия, иглоукалывание — воздействие металлическими иглами или прижиганием на биологически активные точки организма. Считается самой древней медициной в мире, ей около пяти тысяч лет.
Кстати
Заслуженный деятель науки Югры Татьяна Волдина: «Сакральная терапия недостаточно изучена. Без внимания остаются процессы, связанные с современным целительством у ханты и манси, живущих в городах, в сельской местности и на стойбищах. К примеру, диагностика и лечение при помощи огня, психологическое воздействие от ритуалов, очищающий эффект окуривания дымом березовой чаги, коры осины. В ближайшем будущем очень важно провести комплексное изучение народной медицины обских угров, пока она полностью не исчезла».
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
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