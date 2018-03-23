«Подозрительно худая»: Анна Семенович удивила переменами

Анна Семенович поделилась очередным фотоснимком в своем Инстаграме. Женщина предстала на фото, по мнению подписчиков, слишком худой, что не свойственно для неё. Привыкшие видеть пышные и сексуальные формы Семенович поклонники поинтересовались, как певица так быстро похудела.

Фанаты побеспокоились за артистку из-за её, казалось бы, стремительного похудения, однако немного поразмыслив, они поняли, что это ретушь, либо просто очень удачный ракурс. Фолловеры отметили, что уже давно привыкли к использованию Анной фотошопа, поэтому не удивятся, если и на этом снимке Семенович пыталась уменьшить свой пышный силуэт. Впрочем, комментирующие признались, что в этом нет никакой необходимости, так как Анна и так шикарно выглядит.

А борцы за естественность и противники обмана тут же принялись забрасывать микроблог артистки просьбами прекратить «фотошопить» лицо и фигуру и представать перед многотысячной публикой такой, какой она является на самом деле. Пользователи рунета не смогли пройти мимо и стиля популярной красавицы. По мнению большинства, женщина выбрала удачный наряд, подчеркивающий её природные данные. И, конечно же, в комментариях под снимком преобладали комплименты со стороны мужчин. «Отлично выглядите! Какая стройняшка!» «Вы тут случайно не уменьшили себе талию?» «Как вы так быстро стали худой?» «Подозрительно худая…» «Странно, вы обычно выглядите шире» «Отлично выглядите в этом костюмчике» «Как вам идут эта юбка с кофточкой! Все подчеркнули!»

А в другой раз певица, напротив, подверглась критике своего имиджа. Обитатели Инстаграма сочли, что артистке подобрали неудачную одежду для выступления, и предложили ей сменить стилиста.