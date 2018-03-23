Ещё
Тюменцы поддержали популярный в соцсетях флешмоб 2012vs2018: смотрим, как изменились горожане за шесть лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тюменцы поддержали популярный в соцсетях флешмоб 2012vs2018: смотрим, как изменились горожане за шесть лет 

72.ru 3 часа назад
Фото: 72.ru
В марте пользователи соцсетей подключились к новому флешмобу: люди со всего мира стали выкладывать свои фото с разницей в шесть лет под хэштегом #2012vs2018. Особенно заметны перемены во внешности на кадрах, первый из которых человек сделал в подростковом возрасте. К созданию таких отчётов о своей жизни подключились и тюменцы. Своими историями они рассказали 72.ru, а мы — вам.
Пробежки по утрам и свои квадратные метры
— Что изменилось за эти шесть лет? Нашёл своё призвание. Начал велоспортом заниматься, выбираться на пробежки. Началась взрослая жизнь со своими целями и заботами. Квартиру купил, например, — рассказал нам Сергей Суфеев.
Слева — кадр 2012 года, справа — свежий кадр. Изменился, как считаете?
Заслуженный диплом и любимая работа
— Успела пройти путь от студентки, которой просто всё интересно, до человека, который понимает, чего он хочет. Я не вышла замуж, не стала звездой Голливуда. Зато у меня есть работа, которую я люблю, много друзей. Начала потихоньку путешествовать, выбираться из своей раковины, — поделилась с нами Евгения Саввина.
Из вчерашней студентки Женя превратилась в увлеченного специалиста медиасферы
Новое хобби, отказ от штанов и кольцо на безымянном пальце
— За эти шесть лет успело произойти очень много событий. Если идти по хронологии, то получится примерно такой список. Начала курить, получила водительское удостоверение. Поправилась на 10 килограммов, а потом на столько же похудела. Закончила университет, неудачно влюбилась, много фотографировала. Набрала 10 килограммов, выбросила все штаны и начала ходить только в юбках и платьях. Открыла в себе дар преподавать и работала педагогом. Встретила будущего мужа. Поставила брекеты, бросила курить. Сбросила 12 килограммов, начала делать аксессуары ручной работы. Вышла замуж. Переехала в Москву, — рассекретничалась с нами Елена Юшкова.
Годы идут, а любовь к огненному цвету волос и участию в фотосъёмках остаётся
Прыжок с парашютом, личный автомобиль и рождение сына
— С 2012 года многое изменилось. Выпустилась из университета и стала работать в офисе как взрослая. Вместе с мужем объездила другие страны, получив непередаваемое количество эмоций. Исполнила свою давнюю мечту, прыгнув с парашютом. Мы переехали в новую квартиру, купили автомобиль. Даже два: я тоже стала водителем. Самое главное, конечно, то, что в нашей жизни появился малыш. Он родился в 2015 году и очень изменил нас мужем. Теперь мы — настоящая семья, — уверена Светлана Захарова.
Светлана всё также лучезарно улыбается. Теперь — в компании самых любимых мужчин на свете
Миллион татуировок и переезд в культурную столицу
— За эти шесть лет закончил ТюмГУ. Сейчас живу и работаю в Петербурге. Гораздо меньше, чем раньше, хожу теперь на разные тусовки. Стал часто бывать заграницей. «Оброс» татуировками. Правда, годы берут своё: стал весить на 10 килограммов больше. Но я не отчаиваюсь, — оптимистично рассуждает Виталий Беспалов.
Черно-белый кадр сделан шесть лет назад, цветной — совсем недавно. Пирсинг в брови появился задолго до монохромной картинки
Ипотечная кабала, побег из Москвы и любовь к айкидо
— За эти шесть лет дважды переехала. Сначала из Нового Уренгоя в Москву, а оттуда — в Тюмень. Успела ввязаться в ипотечную кабалу, что помогло научиться обращаться с деньгами (мой муж вовсе так не думает). Недавно занялась айкидо, хотя думала, что уже не по возрасту мне вот это всё, — поделилась Анна Яровая.
Ещё одно из свершений Ани за эту шестилетку — начало работы в дружном коллективе 72.ru  Переезд в другой город и осуществление мечты
— В 2012 году жила в Надыме, училась в 11 классе. Очень тогда хотела учиться на факультете издательского дела в ТюмГУ. Поработать в университете и делать полезные для общества проекты. В 2018 году я радуюсь, что все эти чудесные вещи со мной сейчас происходят. Работаю пресс-секретарём общественной молодежной палаты VI созыва при Тюменской облдуме, — резюмировала Ольга Аввакумова.
Девушка внешне почти не изменилась. Но на её личном счету — множество важных побед
Вы тоже хотите поделиться своим кадрами и историей личных побед за эти шесть лет? Присылайте нам всё это в сообщении Viber, WhatsApp или Telegram на номер: 8 919 922 88 82. Ждём от вас весточки и будет очень рады познакомиться.
72.ru: последние новости
В Тобольске без вести пропала 17-летняя девушка Новое жильё, первый именной торт: как поживает девочка Россия, родившаяся прошлой весной в Тобольске Вокалистка из Тюмени стала участницей болгарского аналога шоу «Голос»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Татьяна Навка показала очень странное приседание21
Бывшая жена Гайдуляна стала трезвенницей11
Найден простой секрет долголетия5
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел141
На выброс: эти вещи выдают провинциальность17
Видео
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение