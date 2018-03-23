Тюменцы поддержали популярный в соцсетях флешмоб 2012vs2018: смотрим, как изменились горожане за шесть лет

В марте пользователи соцсетей подключились к новому флешмобу: люди со всего мира стали выкладывать свои фото с разницей в шесть лет под хэштегом #2012vs2018. Особенно заметны перемены во внешности на кадрах, первый из которых человек сделал в подростковом возрасте. К созданию таких отчётов о своей жизни подключились и тюменцы. Своими историями они рассказали 72.ru, а мы — вам.

Пробежки по утрам и свои квадратные метры

— Что изменилось за эти шесть лет? Нашёл своё призвание. Начал велоспортом заниматься, выбираться на пробежки. Началась взрослая жизнь со своими целями и заботами. Квартиру купил, например, — рассказал нам Сергей Суфеев.

Слева — кадр 2012 года, справа — свежий кадр. Изменился, как считаете?

Заслуженный диплом и любимая работа

— Успела пройти путь от студентки, которой просто всё интересно, до человека, который понимает, чего он хочет. Я не вышла замуж, не стала звездой Голливуда. Зато у меня есть работа, которую я люблю, много друзей. Начала потихоньку путешествовать, выбираться из своей раковины, — поделилась с нами Евгения Саввина.

Из вчерашней студентки Женя превратилась в увлеченного специалиста медиасферы

Новое хобби, отказ от штанов и кольцо на безымянном пальце

— За эти шесть лет успело произойти очень много событий. Если идти по хронологии, то получится примерно такой список. Начала курить, получила водительское удостоверение. Поправилась на 10 килограммов, а потом на столько же похудела. Закончила университет, неудачно влюбилась, много фотографировала. Набрала 10 килограммов, выбросила все штаны и начала ходить только в юбках и платьях. Открыла в себе дар преподавать и работала педагогом. Встретила будущего мужа. Поставила брекеты, бросила курить. Сбросила 12 килограммов, начала делать аксессуары ручной работы. Вышла замуж. Переехала в Москву, — рассекретничалась с нами Елена Юшкова

Годы идут, а любовь к огненному цвету волос и участию в фотосъёмках остаётся

Прыжок с парашютом, личный автомобиль и рождение сына

— С 2012 года многое изменилось. Выпустилась из университета и стала работать в офисе как взрослая. Вместе с мужем объездила другие страны, получив непередаваемое количество эмоций. Исполнила свою давнюю мечту, прыгнув с парашютом. Мы переехали в новую квартиру, купили автомобиль. Даже два: я тоже стала водителем. Самое главное, конечно, то, что в нашей жизни появился малыш. Он родился в 2015 году и очень изменил нас мужем. Теперь мы — настоящая семья, — уверена Светлана Захарова

Светлана всё также лучезарно улыбается. Теперь — в компании самых любимых мужчин на свете

Миллион татуировок и переезд в культурную столицу

— За эти шесть лет закончил ТюмГУ. Сейчас живу и работаю в Петербурге. Гораздо меньше, чем раньше, хожу теперь на разные тусовки. Стал часто бывать заграницей. «Оброс» татуировками. Правда, годы берут своё: стал весить на 10 килограммов больше. Но я не отчаиваюсь, — оптимистично рассуждает Виталий Беспалов.

Черно-белый кадр сделан шесть лет назад, цветной — совсем недавно. Пирсинг в брови появился задолго до монохромной картинки

Ипотечная кабала, побег из Москвы и любовь к айкидо

— За эти шесть лет дважды переехала. Сначала из Нового Уренгоя в Москву, а оттуда — в Тюмень. Успела ввязаться в ипотечную кабалу, что помогло научиться обращаться с деньгами (мой муж вовсе так не думает). Недавно занялась айкидо, хотя думала, что уже не по возрасту мне вот это всё, — поделилась Анна Яровая.

Ещё одно из свершений Ани за эту шестилетку — начало работы в дружном коллективе 72.ru Переезд в другой город и осуществление мечты

— В 2012 году жила в Надыме, училась в 11 классе. Очень тогда хотела учиться на факультете издательского дела в ТюмГУ. Поработать в университете и делать полезные для общества проекты. В 2018 году я радуюсь, что все эти чудесные вещи со мной сейчас происходят. Работаю пресс-секретарём общественной молодежной палаты VI созыва при Тюменской облдуме, — резюмировала Ольга Аввакумова.

Девушка внешне почти не изменилась. Но на её личном счету — множество важных побед

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