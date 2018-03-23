«Масса противоречий и ряд нерешенных вопросов». Российские пищевики отзываются о ЗОЖ-стратегии Минздрава

Сладко жить не запретишь

Видимо, вдохновившись борьбой с курением табака и алкоголя за последние несколько лет, чиновники Минздрава решили не останавливаться на достигнутом. На этот раз под прицел попали продукты питания. Поэтому еще в прошлом году был разработан документ с названием «Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года». На сегодня он прошел уже 48-ю редакцию!

Поимо очередных санкций против табака и алкоголя, там предлагается следующее. Во-первых, маркировать полезные и вредные продукты питания. Во-вторых, увеличить число так называемых полезных продуктов увеличить в потребительской корзине. В-третьих, запретить использовать нейодированную соль в ресторанах и кафе, а также при производстве хлеба. В-четвертых, запретить рекламу продуктов с большим количеством сахара, соли, жира и насыщенных жирных кислот, а также подслащенных газированных напитков и переработанных мясопродуктов, в случае если он направлен на детскую аудиторию.

Минфином, Минсельхозом, Федеральной антимонопольной службой и Отрицательные отзывы на данный проект уже были даны Минэкономразвития Общественной палатой . В своем письме в адрес правительства члены Общественной палаты отметили, что деление продуктов на здоровые и вредные некорректно. По их мнению, при умеренном потреблении любой продукт может стать частью сбалансированного питания. Формирование ЗОЖ в части здорового питания не должно сопровождаться «дискриминацией» отдельных пищевых продуктов (колбасы, сладкого, соленого и т.д.), уверены общественники.

Еще больше непонимания концепция стратегии вызвала у чиновников Минсельхоза. Чиновникам министерства не понравилась идея деления продуктов на «вредные» и «для здорового питания». А кроме того, вспомнили и про русские традиции. «Следует учитывать традиции потребления продуктов питания, в том числе квашеной капусты, соленых огурцов, помидоров, хлебобулочных изделий, кваса и т.д.», — ответил Минздраву замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев

Не путайте потребителя

Положения проекта стратегии мы обсудили с представителями пищевой отрасли. Они не против нее в целом, но считают недостаточно проработанной.

«В ней имеется масса противоречий и ряд нерешенных вопросов. — рассуждает в интервью корреспонденту «ФедералПресс» исполнительный директор Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков . — Во-первых, единого мнения по вредности или полезности того или иного продукта нет даже среди диетологов. Во-вторых, многие пищевые ингредиенты позволяют продлить срок хранения продовольственных товаров. В растущем тренде урбанизации такие свойства товаров востребованы и позволяют продавать их по более низким ценам. В-третьих, у нас есть опасения, что цветная маркировка может негативно повлиять на экспорт российских товаров и их доступность в принципе. Введение цветовой маркировки может запутать потребителей».

Положение о том, что при приготовлении еды должна использоваться соль, обогащенная иодатом калия, прокомментировал директор Российской Гильдии пекарей и кондитеров Михаил Крихели. «Наша Гильдия всегда выступала за увеличение доли функционального хлебопечения в общем производстве хлеба и хлебобулочных изделий, в том числе обогащенных йодом. — сообщил он корреспонденту „ФедералПресс“. — При этом мы полагаем, что навязывание использования только йодированной соли при производстве приведет к удорожанию продукции и повлияет на конкурентную среду. Из-за этого хлеб станет менее доступным для нашего населения, как в экономическом, так и в территориальном смысле».

При этом производители продуктов питания поддерживают саму идею ЗОЖ. Правда, ставят все же акцент не на «вредных» и «полезных» продуктах, а на качестве. «Тот факт, что тема качества продуктов сегодня актуальна — это позитивный тренд» — отмечает Дмитрий Востриков.

«Существуют продукты, употребление в пищу которых может причинить вред здоровью некоторых людей. В то же время употребление этих же продуктов для других людей не только полезно, но и рекомендуется врачом. Поэтому внесение таких определений в нормативный документ мы считаем необоснованным» — добавляет Михаил Крихели, говоря о вреде и пользе пищевых продуктов.

Читайте внимательно упаковку — и будет вам ЗОЖ В ответ на принципы стратегии Минздрава у пищевиков есть свои соображения о том, как вести кампанию за ЗОЖ среди населения. «На наш взгляд, более правильным для здоровья россиян было бы стимулирование через закрепление в ГОСТ производства „функциональных продуктов питания“, особенно мучных и хлебобулочных изделий, которые составляют основу рациона питания. — делится своими мыслями Дмитрий Востриков. — Есть общемировые признанные нормы ВОЗ в части соотношения белков и углеводов, которые полезно было бы закрепить в национальных стандартах сбалансированного питания. И не мешало бы гармонизировать ингредиенты, разрешенные к использованию в России с европейскими нормами, вместо того, чтобы бороться с веками используемыми сахаром, солью и жиром. Следует помнить, что большинство продуктов вредны только при их чрезмерном употреблении. Второй способ развития ситуации — указание суточной нормы потребления продукта на этикетке».

«Непонятно, в чем состоит необходимость определять избыточность содержания питательных веществ и для чего разрабатывать какие-то критерии. Содержание продукта питания находится на его упаковке, и решать, какое из веществ является избыточным для конкретного человека, может только он сам, по собственному желанию или по рекомендациям врача» — добавляет директор Гильдии пекарей и кондитеров.

Если же чиновники Минздрава проигнорируют вышеизложенные доводы, то вред экономике неизбежен, считают представители отрасли. «Следствием этого может стать рост цен и снижение доступности еды для населения, у которого реальные доходы падают уже не первый год. Кроме того, „вредные“ продукты рискуют не найти покупателя. А это — прямой экономический вред производителям» — заключает Дмитрий Востриков.

Сама стратегия все еще не принята и находится на согласовании в аппарате правительства. Планируется, что в апреле текущего года Минздрав уже начнет реализацию проекта по популяризации здорового питания.