Украинцам грозят штрафами за сало. Почему страну лишают продукта № 1

Недавно Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений поддержал законопроект, который с 2020 года запрещает селянам продавать мясо домашних животных. Это касается коров, свиней, домашней птицы, кроликов, нутрий. Украинцы не будут иметь права забивать домашних животных на своих подворьях, это можно будет делать исключительно на бойнях, у которых есть спецразрешения. А нарушителей ждет штраф до 850 грн, но самое главное — уничтожение продукции.

Как объяснил «Вестям» директор Ассоциации свиноводов Украины Артур Лоза, такой запрет связан с выполнением евроинтеграционного закона о безопасности пищевых продуктов. «Он предполагает ответственность производителя за свою продукцию. Продукт можно взять с полки и отследить все стадии его изготовления, в том числе найти место, где происходил забой. Закон, который запрещает подворные забои, на самом деле был принят несколько лет назад. Но он все время откладывается из-за того, что нет четкой позиции государства по этому вопросу. Например, до сих пор нет правил, как именно должны быть обустроены бойни», — сказал нам Лоза.

Однако фермеры считают, что такие решения депутатов фактически лишают сельскохозяйственников заработка, что спровоцирует подорожание продуктов. «Цена мяса автоматически поднимется — на каждом килограмме фермер зарабатывает, — говорит „Вестям“ глава фермерского хозяйства „Перлина Турии“ на Волыни Владимир Яренчук. — А если мясо придется везти на специальную бойню, там придется больше платить за то, что твое животное или птицу забьют. Все это входит в цену, бесплатно ведь никто не работает. Например, у нас в селе есть две бойни, но неизвестно, есть ли у них эти сертификаты. Пока они их оформят, пока все это выяснится, люди фактически останутся без заработка и без мяса. А еще ведь надо платить коммуналку, налоги, за перевозку, а цены на газ и бензин тоже постоянно растут. Власти все делают для того, чтобы коров или свиней стало невыгодно разводить. Из-за дороговизны мне уже пришлось забить 500 голов коров, так как их очень дорого держать, а работать в убыток никто не будет. Обращался к властям, просил о помощи, а мне сказали, что это не их проблемы».

Фермер из Полтавской области Виктор Петрук уверен, что цены на мясо и сало станут золотыми. «Если все требования выполнить, то вы уже на базаре у бабушки ее курочку, не наколотую антибиотиками, не купите. И сало настоящее, выращенное не на искусственных кормах, тоже не найдете. Поэтому богатые смогут засылать своих гонцов в села и по высоким ценам покупать натуральные продукты, они сразу вырастут в цене. Я так и делаю, на базар уже почти не езжу, у меня есть свои заказчики. А все остальные будут есть перемороженное искусственное мясо, как в Европе», — говорит фермер.

От своего не откажешься

Напомним, Соглашение об ассоциации с ЕС требовало, чтобы с января этого года в силу вступили новые нормы ГОСТа, по которым из пяти сортов молока оставили только три. Таким образом, предприятия лишались закупок молока в селах и могли приобрести его только в специализированных фермерских хозяйствах. Однако позже в Минагрополитики решили отложить этот запрет, ссылаясь на то, что производителям и переработчикам молока нужно перестроиться на новые требования.

По мнению директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, чтобы сдержать цены на мясо, нам придется закупать его в Аргентине и Польше.

«По молоку мы зависим на 50-70% от домашнего производства, а по мясу ситуация другая. Мясо мы сможем импортировать из других стран: говядину из Аргентины, свинину — из Польши. Проблема может возникнуть с салом — оно станет дефицитом, так как большую его часть производят в домашних хозяйствах или на фермах. Промышленным образом покрыть этот дефицит в ближайшие 2-3 года не получится», — считает Дорошенко.

Он говорит, что без домашнего молока мы обойтись не сможем, так как короткий срок годности не даст его привезти из-за рубежа. По мнению Дорошенко, чтобы не повышать цены на молоко, запрет снова отложат. Либо дадут добро на ввоз скоропортящихся продуктов из-за рубежа в большом количестве.