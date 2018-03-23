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Полутораметровый варан отвлек тайца от медитации и разгромил его туалет
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Полутораметровый варан отвлек тайца от медитации и разгромил его туалет 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Таиланде полосатый варан пробрался в ванную к одному из местных жителей. На видео обратило внимание издание National geographic.
Кимкхун Ликитваттанасет (Kimkhun Likitwattanaset) медитировал у себя дома в провинции Самутсонгкхрам, когда услышал грохот в ванной комнате. Он отправился посмотреть, что случилось, и обнаружил на сломанной полке над раковиной полутораметровое животное. «Это было большим сюрпризом. Он устроил беспорядок: весь пол был завален вещами. Я закрыл дверь снаружи и вызвал волонтеров из приюта для диких животных», — рассказал 81-летний таец.
Волонтеры вытащили животное из комнаты и выпустили на волю.
Полосатые вараны большую часть времени проводят в воде, однако иногда вылезают на сушу и даже способны ползать по деревьям. Животные могут быть опасны для человека в случае, если почувствуют себя в опасности.
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