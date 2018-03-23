Романтика: Брэдли Купер и Ирина Шейк в леопардовом мини попали под ливень

Папарацци не перестают наблюдать за Ириной Шейк Брэдли Купером в надежде найти подтверждение тому, что российская модель беременна. Слухи об этом появились еще в начале февраля, когда влюбленных запечатлели возле центра планирования семьи, однако официальной информации пока нет. Тем не менее, Ирина Шейк продолжает появляться на публике в одежде свободного кроя. На днях ее вместе с голливудским актером запечатлели на выходе из магазина.

Для поездки в магазин модель выбрала короткое платье-рубашку с леопардовым принтом и прогадала — на улице начался сильный ливень. К счастью, у парочки оказался с собой зонт.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Ирина Шейк

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Напомним, что Брэдли Купер и российская супермодель начали встречаться в 2015 году. О беременности Шейк журналисты узнали после ее феерического выхода на подиум в рамках показа Victoria’s Secret. Модель продефилировала в золотом плаще, который не смог скрыть округлившейся живот Ирины. В марте 2017 года Шейк родила дочь. В минувшую среду супруги отметили первый день рождения ребенка.