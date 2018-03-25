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Романтика под одним зонтом: Брэдли Купер и Ирина Шейк попали под дождь
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Романтика под одним зонтом: Брэдли Купер и Ирина Шейк попали под дождь 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Одна из самых красивых пар мирового шоу-бизнеса, Брэдли Купер и Ирина Шейк, снова попала в объективы папарацци. Свежие снимки влюбленных, опубликованные в сети накануне, привели в настоящий восторг их многочисленных поклонников. На фотографиях случайно был запечатлен самый романтичный момент для большинства любителей кино, а именно — совместная прогулка под одним зонтом в дождь.
После зародившихся в прессе подозрений, связанных со второй беременностью Ирины Шейк, заокеанские папарацци не выпускают девушку из виду ни на мину, мечтая получить наглядное подтверждение слухам. А модель, надо заметить, жизнь им не облегчает и все чаще выбирает мешковатую одежду, идеально скрывающую ее фигуру.
Так, на днях Ирина в компании своего возлюбленного и по совместительству популярного голливудского актера Брэдли Купера попала под проливной дождь, когда выходила из магазина. На девушке красовалось короткое платье-рубашка с леопардовым принтом и черные эспадрильи без задника. Завершала и в то же время портила легкий образ знаменитости «леопардовая» сумка, которая выглядела слишком неуместно и аляповато.
Впрочем, гораздо больше многочисленных поклонников Ирины интересовало не ее умение или не умение сочетать дорогую одежду, а общий фон снимков, ведь они были сделаны во время проливного дождя. «Прикольно! Что ей ваш дождь, она Русская женщина, из холодного края» «Как же это романтично» «Очень классные снимки, а вот наряд у Иры… Ужас» «Будто зарисовка к фильму о любви» «Бедный Брэдли! Нагрузили мужика пакетами, а Ирка только зонт держит» Напомним, что Брэдли Купер и Ирина Шейк вместе с 2015 года. А с марта 2017 года звезды совместно воспитывают общую дочь Лею, которую в мире прозвали миниатюрной копией своего знаменитого отца.
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