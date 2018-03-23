Рабочее место швеи: идеи для организации

Рабочее место: главное

Для начала — об основных параметрах, важных для организации рабочего места. Его размеры и оснащённость не в последнюю очередь будут зависеть от того, насколько много времени вы уделяете шитью и как профессионально вы этим занимаетесь. Фото: @domoweszycie.pl Если шитьё, фактически, ваша профессия, если вы шьёте много и часто, почти каждый день, если у вас несколько машин и специальный стол для раскройки, в идеале, ваше рабочее место может занимать целую комнату или её значительную часть. @theoriginalscrapbox

Если же шитьё для вас — скорее хобби, или отвести для рабочего уголка отдельную часть квартиры не удаётся, возможен компромиссный вариант. Об основных параметрах организации швейного уголка и идеях, облегчающих работу и хранение, — в нашем обзоре.

В первую очередь для работы вам нужны стол, стул, освещение и розетка — для того чтобы подключить швейную машину. Стол подойдёт и компьютерный или удобный письменный. Для швей на производстве выпускают специальные стулья: они похожи на вращающееся офисное кресло, но с более прямыми и жёсткими сиденьем и спинкой, исключающими возможность расположиться слишком вальяжно. Такой стул необязателен, главное, чтобы ваше сиденье было устойчивым, подходило по высоте и позволяло вам долго сидеть на нём без усталости. Фото: cheekycognoscenti.blogspot.ru Важна для работы хорошая настольная лампа с возможностью регулировать её расположение и наклон. Лучше использовать люминесцентные или светодиодные лампы. Во-первых, они не нагреваются, и нет возможности обжечься, случайно задев лампу. Во-вторых, в отличие от обычных, такие лампы не искажают цвет материалов и ниток (это особенно важно, если вы вышиваете). Плюс — от них меньше устают глаза.

Подставка с карманами под швейную машину и игольница на прищепке

Фото: howjoiful.com Чтобы швейная машина стояла на столе плотно, можно использовать специальный мат. А можно сшить такую подложку своими руками: она удобна ещё и карманами для мелочей. Бонус — игольница на прищепке.

Вам понадобится:

— плотная ткань двух видов;

— металлическая заколка для прищепки;

— клей;

— немного синтепона или другого материала для набивания игольницы;

— швейная машина, нитки.

1. Определите длину и ширину будущей подложки. Раскроите ткань, учитывая то, что деталь кармана будет двойной. Также нужны будут 4 детали для обработки краёв. Фото: howjoiful.com 2. Сложите деталь кармана пополам изнанкой внутрь и отстрочите, отступив немного от сгиба. Пришейте деталь одной из коротких сторон к краю основной детали. Фото: howjoiful.com 3. Заложите складки, сформировав объёмный карман, и прострочите. Фото: howjoiful.com 4. Остальные три кармана будут плоскими. Наметьте линии строчки и прострочите. Внизу пришейте всю деталь кармана. Фото: howjoiful.com 5. Теперь надо обработать края подложки. Фото: howjoiful.com 6. Таким же образом обрабатываем нижний край подложки, аккуратно закрыв уголок. Фото: howjoiful.com 7. Приступаем к изготовлению игольницы. Фото: howjoiful.com 8. Сначала установим прищепку из невидимки. Изнутри её лучше приклеить клеем. Фото: howjoiful.com 9. Пристрачиваем цветные детали к основной и, сложив изнанкой наружу, сшиваем игольницу, оставив одну из сторон свободной. Фото: howjoiful.com 10. Выворачиваем игольницу, набиваем её и зашиваем отверстие. Кстати, эту игольницу можно носить и на поясе. Фото: howjoiful.com Варианты матов-подложек для швейной машины:

Фото: katiesquiltingcorner.com Фото: stitchesoflovequilting.com Фото: atesewingblog.files.wordpress.com Чехол для швейной машины

Чехол защищает швейную машину от пыли, прячет её от детей и может стать элементом декора интерьера — при соответствующем выборе для него ткани.

Чехол для швейной машины своими руками: мастер-класс

Вот ещё один подробный мастер-класс: шьём чехол с удобными карманами.

Варианты и идеи чехлов для швейных машин:

Фото: love-to-sew.com Фото: whip-stitch.com Фото: craftsfromkaren.blogspot.com Фото: feelincrafty.wordpress.com Фото: cheekycognoscenti.blogspot.ruСтенд для хранения ниток

Фото: sugarbeecrafts.com Такой стенд можно повесить на стену или дверцу шкафчика изнутри, поставить в лоток или ящик тумбочки. Хранить шпульки с нитками на нём так же удобно, как и катушки. Главное — подберите перфорированную панель нужного размера. Часто в магазинах для ремонта и строительства, где такие продаются, вам могут помочь обрезать панель по вашим размерам.

Вам понадобится:

— перфорированная панель;

— палочки или стержни, на которые вы будете вешать катушки (подойдут, например, деревянные палочки для шашлыка);

— клей для дерева;

— лобзик;

— по желанию — краска и планки для отделки.

1. Для начала распилите лобзиком палочки на отрезки нужной длины — такой, чтобы на них помещались катушки. Если у вас есть катушки или бобины размером побольше, сделайте несколько более длинных стержней. Фото: sugarbeecrafts.com 2. Смажьте кончик каждого штыря клеем и вставьте в отверстие. Для особой прочности проклейте место крепления каждого штыря и с обратной стороны. Оставьте высохнуть.

Фото: sugarbeecrafts.com 3. В принципе, стенд уже готов. Если вы хотите оформить его края декоративными планками, отпилите рейки нужной длины под углом 45 градусов, покрасьте акрилом и высушите. После — приклейте планки по краям стенда. Фото: sugarbeecrafts.comВарианты хранения катушек и шпулек:

Фото: edge2edgequilting.comФото: running-w-scissors.comrunning-w-scissors.comИдеи для хранения игл:

Фото: letitshinedesign.blogspot.comФото: letitshinedesign.blogspot.comФото: letitshinedesign.blogspot.comФото: patternskid.comФото: thedomesticdiva.wordpress.comФото: thedomesticdiva.wordpress.comФото: thedomesticdiva.wordpress.comЕщё идеи для хранения:

Фото: twopeasinabucket.comФото: scrapbooksetc.comФото: spelloutloud.comФото: scrapbooksetc.comФото: running-w-scissors.com