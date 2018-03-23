Ирина Шейк спровоцировала слухи о беременности

Фанаты Ирины Шейк предвкушают подтверждение новости о ее новой беременности. На недавних снимках, сделанных репортерами, обычно суперстройная модель выглядит немного округлившейся, а ее обычно совершенно плоский живот — слегка выпуклым. К тому же, Ирина, которая всегда предпочитала одежду, подчеркивающую ее великолепную фигуру, вдруг «забыла» о своих любимых обтягивающих маечках и джинсах, полюбив наряды свободного покроя. Вот и на шопинг в Лос-Анджелесе, состоявшийся на днях, на который она отправилась вместе со своим бойфрендом и отцом дочки Леи — Брэдли Купером , Ирина оделась соответственно. Она нарядилась в очень короткое, но свободное платье «леопардовой» расцветки. Причем, при внимательном рассмотрении, под этим платьем можно было разглядеть немого выступающий животик.

Напомним, впервые о том, что Ирина ждет второго ребенка, заговорили в начале февраля этого года. Тогда папарацци подловили Шейк и Купера в Лос-Анджелесе, на парковке медицинского центра UCLA, который специализируется на планировании беременности. Они выходили из этого учреждения держась за руки, лучезарно улыбались, и выглядели при этом, совершенно счастливыми.

Ирина никогда не скрывала, что мечтает о большой семье и не хочет ограничиваться одним ребенком. Однако свое первое «чадо» — Лею — она произвела на свет, не слишком рано, ей исполнился тогда уже 31 год. Причем, как заверила в свое время Шейк, дело было вовсе не в том, что она до этого считала, будто была слишком молода, чтобы становиться мамой. «Я не думаю, что существует какое-то „правильное“ время для рождения детей. На самом деле, нужно просто найти своего „правильного“ мужчину…» — заявила тогда Ирина. И, по всей видимости, в лице Купера, она обрела как раз такого партнера, какого искала.