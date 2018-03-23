Польский архитектор: «Ганзейские» хрущёвки в Калининграде смотрятся гротескно

Калининградские хрущёвки на Ленинском проспекте, отреставрированные в «ганзейском» стиле, смотрятся гротескно. Такое мнение высказал польский архитектор Куба Снопек, выступивший перед калининградцами с лекций в рамках просветительского проекта «Открой город».

«Я видел их (хрущёвки) сегодня, — сообщил Снопек, отвечая на вопросы после лекции. — Мне кажется, с эстетической и архитектурной точки зрения — это не самое лучшее решение. Это смотрится гротескно».

Вместе с тем, польский архитектор подчеркнул, что перед нами «очень масштабное изменение центра города», и «это нельзя игнорировать».

«Правда, как обычно, где-то посредине. С одной стороны, надо понять, что процесс есть, но может сделать как-то по-другому», — сказал Снопек.

Калининградские «Вести» дополняют, что Куба Снопек специализируется на исследовании советской типовой архитектуры. В Калининград он приехал по приглашению института «Стрелка», прочитав лекцию «Как полюбить свой город через изъяны».

Отметим, что начавшаяся в Калининграде серия лекций и обсуждений будущего архитектурного облика города проходит в рамках предстоящего масштабного форума «Среда для жизни. Всё о жилье». Мероприятие, которое проведёт Минстрой России и «Дом.РФ» при поддержке правительства Калининградской области, пройдёт с 8 по 19 мая в Калининграде.

«Улица из пенопласта». Мнение московского архитектора о хрущёвках на Ленинском проспекте

На фото: Куба Снопек /flickr.com/photos/strelka/