Ещё
Польский архитектор: «Ганзейские» хрущёвки в Калининграде смотрятся гротескно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Польский архитектор: «Ганзейские» хрущёвки в Калининграде смотрятся гротескно 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Калининградские хрущёвки на Ленинском проспекте, отреставрированные в «ганзейском» стиле, смотрятся гротескно. Такое мнение высказал польский архитектор Куба Снопек, выступивший перед калининградцами с лекций в рамках просветительского проекта «Открой город».
«Я видел их (хрущёвки) сегодня, — сообщил Снопек, отвечая на вопросы после лекции. — Мне кажется, с эстетической и архитектурной точки зрения — это не самое лучшее решение. Это смотрится гротескно».
Вместе с тем, польский архитектор подчеркнул, что перед нами «очень масштабное изменение центра города», и «это нельзя игнорировать».
«Правда, как обычно, где-то посредине. С одной стороны, надо понять, что процесс есть, но может сделать как-то по-другому», — сказал Снопек.
Калининградские «Вести» дополняют, что Куба Снопек специализируется на исследовании советской типовой архитектуры. В Калининград он приехал по приглашению института «Стрелка», прочитав лекцию «Как полюбить свой город через изъяны».
Отметим, что начавшаяся в Калининграде серия лекций и обсуждений будущего архитектурного облика города проходит в рамках предстоящего масштабного форума «Среда для жизни. Всё о жилье». Мероприятие, которое проведёт Минстрой России и «Дом.РФ» при поддержке правительства Калининградской области, пройдёт с 8 по 19 мая в Калининграде.
«Улица из пенопласта». Мнение московского архитектора о хрущёвках на Ленинском проспекте
На фото: Куба Снопек /flickr.com/photos/strelka/
Вести Калининград: последние новости
В Музее Мирового океана открылся «Соляной батискаф» Гусев станет самым ярким городом Калининградской области В Калининградской области пропал 78-летний Эдуард Евсеенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Татьяна Навка показала очень странное приседание21
Бывшая жена Гайдуляна стала трезвенницей11
Найден простой секрет долголетия5
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел141
На выброс: эти вещи выдают провинциальность17
Видео
02:23
Как орех! Упражнения для бедер, которые работают
Здоровье
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение