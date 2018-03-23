В воде из-под крана яда меньше, чем в бутылке

Любая пластиковая посуда для продуктов — источник чудовищных токсинов, которые отравляют наш организм, убивая иммунную и эндокринную систему и провоцируя рак и бесплодие.

ПЭТ-бутылкой можно и закусить

Эксперты государственного Университета штата Нью-Йорк провели обследование бутилированной воды, продающейся в магазинах девяти разных стран, расположенных на пяти континентах: в Европе, Африке, Азии и обеих Америках. Было исследовано 11 марок воды, многие из которых являются известными международными брендами (Dasani, Aquafina, Nestle Pure Life, Wahaha, Evian, E-Pura).

С помощью специальных методов аналитической химии эксперты выявили в 242 из 259 бутылок микроскопические частички пластика. Это были полипропилен, полиэфир терефталата (из которого изготовлены сами ПЭТ-бутылки), а также полиэтилен и даже нейлон.

Микрочастицы пластика попадают в бутылку при розливе, считают ученые: большинство выявленных проб — это именно полипропилен, из которого изготавливают колпачок бутылки. Хотя, возможно, пластик и был в воде изначально.

В любом случае, исследование показало: почти в каждой бутылке питьевой воды содержится от десятков до нескольких сотен микрочастиц пластика. Есть и более мелкие частицы, химический состав которых фактически не удалось идентифицировать из-за их сверхмалого размера. А в 17 бутылках было обнаружено такое незначительное их количество, что, возможно, оно могло попасть в воду в ходе исследования уже в самой лаборатории.

Нью-йоркские исследователи отмечают: пока непонятно, является ли выявленное количество пластика большим или нет и какое влияние микрочастицы пластика оказывают на здоровье человека.

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) уверено, что большинство микрочастиц пластика безвозвратно выводится из организма. А вот Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) считает, что микрочастицы пластика могут вместе с кровотоком попадать во внутренние органы человека и адсорбироваться там.

Исследование однозначно доказывает, что, перейдя с воды из-под крана на бутилированную воду, человек не может полностью избавиться от «полимерного» загрязнения. Более того, фактически, водопроводная вода даже экологически чище, отмечает руководитель исследования, профессор Шерри Мейсон.

Когда нарзан не лечит, а калечит

Два крупнейших в России агентства, которые занимаются исследованием качества пищевых продуктов, «Роскачество» и «Росконтроль» неоднократно проверяло различные напитки. И к выводам ученые приходили еще более трагическим, нежели их коллеги из Нью-Йорка.

В разных напитках (сладкие газировки, соки, бутилированная вода) эксперты обнаруживали повышенное содержание солей натрия — это косвенное указание на низкое качество очистки воды, используемой для изготовления напитков.

Под видом клюквенного морса в магазинах продают странный напиток, в котором вообще нет фруктов… а вместо красителя используют черную морковь. Если в таком морсе либо отсутствует сок, либо сока меньше, чем установлено законодательством, то производители используют еще и запрещенные Техническим регламентом красители — синий (блестящий FCF), красный (азорубин) и пунцовый (понсо 4R).

Что касается «Тархуна» и «Дюшеса», то производитель нередко не удосуживается написать, что в их составе есть консерванты — сорбиновая и бензойная кислоты. Кстати, считается, что бензойная кислота в сочетании с аскорбиновой может образовывать бензол, который является признанным канцерогеном. Также недобросовестные производители часто используют более дешевую фосфорную кислоту вместо лимонной.

Один из образцов «Дюшеса», который исследовали эксперты, вообще было опасно пить: суммарное содержание дрожжей и плесеней в нем почти в 70 тысяч раз превышало предельно допустимое.

Масса претензий у экспертов и к лечебно-столовой воде — сегодня ее разливают не только в Мацесте и на Кавминводах, а по всей России. Правда, зачастую ничего общего с настоящей минералкой она не имеет. Более того, в такой воде могут быть вредные и опасные ароматические соединения (бензол, нафталин, хинолин). В минеральной воде могут содержаться сотни элементов (в том числе токсичных), и на все из них продукт проверить просто невозможно.

Пить такую воду можно только… в перчатках

Как правильно выбрать напитки, чтобы не опасаться за собственное здоровье? Об этом «Свободная пресса» поговорила с нашим постоянным экспертом, профессором Дмитрием Еделевым, одним из руководителей Центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ

«СП»: — Дмитрий Аркадьевич, действительно ли пластиковая тара, в которую разливают питьевую воду, может представлять опасность для здоровья?

— Производить пластиковую посуду несложно. Поэтому сегодня на рынке есть посуда известных производителей, которая выпускается с соблюдением требований безопасности и качества, а есть посуда неизвестных производителей, которая может содержать опасные для организма примеси. Тем более, что в производстве полимерной посуды и так используют такие вещества как полиэтилен, полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, полистирол и другие.

Правило первое: следует выбирать продукцию известных и хорошо зарекомендовавших себя производителей, которые дорожат своей репутацией и не гонятся за копеечной экономией.

Правило второе. Вся посуда (и бутылки в том числе), должны иметь маркировку пригодности использования для хранения пищи. Это символ рюмки, частично перекрывающей вилку.

Но стоит помнить, что при определенных условиях даже пищевые пластмассы выделяют в продукты крайне опасные для здоровья и жизни вещества. Помните, что любой полимерный материал стареет, разрушается и выделяет токсичные вещества — под влиянием света, тепла, нагревания, контакта с химическими веществами, и, наконец, просто воды, являющейся уникальным растворителем.

«СП»: — А какие химические вещества, используемые для производства пищевой посуды, наиболее опасны?

— Ну давайте возьмем полиэтилентерефталат, дешевый и удобный полимер, который в России используют главным образом для изготовления пластиковых бутылок. ПЭТ обозначается специальным значком — треугольником с единичкой внутри и надписью PET или PETE. Высокомолекулярная структура ПЭТ не является препятствием для газов и пропускает в бутылку ультрафиолетовые лучи, что ухудшает качество и сокращает срок хранения любого продукта.

ПЭТ даже без влияния внешних факторов активно выделяет фталаты, и если вы бутылку нагреете (да просто поставите на солнышко), то наверняка даже ощутите их вкус. Фталаты — известные разрушители эндокринной системы человека, которые ограничены в производстве детских игрушек в развитых странах.

Реже для упаковки воды используется другой вид пластмассы — поливинилхлорид. Он обозначается треугольником с цифрой «три» и надписью PVC. Содержащийся в нем канцероген винилхлорид обладает способностью проникать в продукты питания, а затем и в организм человека.

Винилхлорид — сильный яд, который оказывает на организм человека канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие. Процесс производства, использования и утилизации поливинилхлорида сопровождается образованием большого количества диоксинов, канцерогенов накапливающихся в организме человека.

Есть еще поликарбонат: из него изготавливают большие 18-19-литровые бутыли для воды. Они прочные, небьющиеся и удобные. Но при нагревании или длительном хранении пищевых продуктов они выделяют бисфенол А, и поэтому были запрещены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration). Однако вскоре запрет сняли, и теперь мы из них пьем. По степени воздействия на организм бисфенол А относится к веществам 3-го класса опасности, работать с которыми разрешено только в защитной одежде, очках-маске и перчатках.

«СП»: — То есть безопасных пластиков вообще не существует?

— Ничего лучшего, чем тара из стекла, для любых пищевых продуктов и напитков, пока не создали. Стекло химически инертно, экологично, правда хрупко, тяжело и неудобно. Но выбор за вами!

Новости здоровья: Ученые нашли способ борьбы с ожирением