10 самых крутых идей костюмов для карнавального забега на ROSA RUN

C 3 по 6 мая на всесезонном курорте «Роза Хутор» в Сочи состоится фестиваль бега ROSA RUN. В рамках фестиваля 5 мая пройдёт костюмированный забег ROSA CARNIVAL, на котором все участники бегут дистанцию 3,5 километра в весёлых, необычных и просто классных костюмах. Мы решили подкинуть несколько идей крутых нарядов, которые вдохновят вас придумать что-то невероятное и быть самым ярким. День участия стоит 1 600 рублей, четыре дня — 4 800 рублей. Зарегистрироваться на забеги и узнать всю информацию о фестивале ROSA RUN можно ЗДЕСЬ Фото: shutterstock.com А в таких костюмах бежали участники прошлогоднего забега ROSA CARNIVAL (пусть они вас тоже вдохновят): Фото: ROSA RUN В этом году организаторы ROSA RUN придумали новую тему для карнавального забега — «Спецагенты». Будет 15 номинаций:

лучшая маскировка;

девушка Бонда (самый роковой женский костюм);

доктор Зло (антигерой);

инопланетный гость;

шпион, который меня соблазнил;

мистер и миссис Смит;

дети шпионов или дети-шпионы

лучший 007;

шпионская группа;

Штирлиц, он же Исаев;

17 мгновений весны — главная групповая номинация;

Спецагент ROSA RUN — главная номинация.

Но не стоит ограничиваться только темой и номинациями — используйте всю свою фантазию! Статьи по теме Куда ехать на майские праздники: гид по фестивалю бега ROSA RUN Как избавиться от боли в животе во время бега Как выбрать кроссовки для бега Как избавиться от боли в животе во время бега

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