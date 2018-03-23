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10 самых крутых идей костюмов для карнавального забега на ROSA RUN
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10 самых крутых идей костюмов для карнавального забега на ROSA RUN 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
C 3 по 6 мая на всесезонном курорте «Роза Хутор» в Сочи состоится фестиваль бега ROSA RUN. В рамках фестиваля 5 мая пройдёт костюмированный забег ROSA CARNIVAL, на котором все участники бегут дистанцию 3,5 километра в весёлых, необычных и просто классных костюмах. Мы решили подкинуть несколько идей крутых нарядов, которые вдохновят вас придумать что-то невероятное и быть самым ярким. День участия стоит 1 600 рублей, четыре дня — 4 800 рублей. Зарегистрироваться на забеги и узнать всю информацию о фестивале ROSA RUN можно ЗДЕСЬ Фото: shutterstock.com А в таких костюмах бежали участники прошлогоднего забега ROSA CARNIVAL (пусть они вас тоже вдохновят): Фото: ROSA RUN В этом году организаторы ROSA RUN придумали новую тему для карнавального забега — «Спецагенты». Будет 15 номинаций:
лучшая маскировка;
девушка Бонда (самый роковой женский костюм);
доктор Зло (антигерой);
инопланетный гость;
шпион, который меня соблазнил;
мистер и миссис Смит;
дети шпионов или дети-шпионы
лучший 007;
Том Круз отдыхает;
Уилл Смит тихо завидует;
шпионская группа;
Штирлиц, он же Исаев;
Анна Чапман тоже бежит;
17 мгновений весны — главная групповая номинация;
Спецагент ROSA RUN — главная номинация.
Но не стоит ограничиваться только темой и номинациями — используйте всю свою фантазию! Статьи по теме Куда ехать на майские праздники: гид по фестивалю бега ROSA RUN Как избавиться от боли в животе во время бега Как выбрать кроссовки для бега Как избавиться от боли в животе во время бега
Запись «10 самых крутых идей костюмов для карнавального забега на ROSA RUN» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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