«Не каждого специалиста можно удержать высокой зарплатой»: как сделать так, чтобы сотрудники оставались надолго в компании

Многие работодатели жалуются на текучку кадров. Или просто на то, что их талантливый сотрудник, который только что устроился на работу, уже хочет уйти (притом что в его обучение было вложено немало средств).

Часто руководители компаний и HR-специалисты не знают, как убедить таких сотрудников остаться. Ниже я расскажу о своем опыте выявления и удержания «сотрудников-маятников».

Какие люди склонны к частой смене работы

Поколение Z Эти ребята не любят засиживаться на одном месте в силу специфики своей психики, взглядов на жизнь и интересов. Оговорюсь: удержать их сложно, но можно.

Люди, которые не знают, чего хотят

Они находятся в поиске себя или в депрессии (что реже). Это люди, находящиеся на пороге кризиса среднего возраста, когда происходит переоценка ценностей: старое уже надоело, а нового еще нет.

В целом работник, не желающий задерживаться в компании, может проявлять себя так: он слабо мотивирован, мало интересуется делами проекта и своими обязанностями. Его больше интересует, какая будет зарплата и как бы пораньше уйти домой.

Он мало общается с коллегами: ему, как правило, «все понятно» сразу же после вступления в должность. Такой специалист не хочет брать на себя дополнительные обязанности или ответственность.

Как удержать сотрудников поколения Z У меня был подчиненный как раз из поколения Z. Как я с ним взаимодействовала?

Такие сотрудники — яркие индивидуалисты, поэтому им очень важно проявить и реализовать себя

Дайте им это сделать. Пусть хорошо будут видны результаты их работы в одиночку. Я поручала своему сотруднику отдельные задания, например, налаживание отношений с клиентами. Полностью передавала ему ответственность за задание и давала карт-бланш в действиях — мне был важен результат. Таких людей нужно часто хвалить за сделанную работу, достигнутые результаты и новую идею. Они обожают похвалу! Поэтому, когда результат был достигнут, я искренне похвалила его при всех.

Также такие специалисты любят разнообразие и развитие, поэтому им лучше давать проектную работу или ставить несколько разных задач. Они будут делать все это быстро с целью получить результат. Мой сотрудник проявлял активность, и я давала ему, как правило, те задачи, которые нужно было решить быстро.

Эти сотрудники быстро впитывают новую информацию

Чем разнообразнее задачи на работе, тем для них лучше и интереснее. Мой сотрудник Z знал все о новых технологиях в продажах, новых подходах, и я разрешала ему экспериментировать в работе после обсуждения плана действий со мной. Обычно мы всегда находили золотую середину по взаимодействию его с клиентами.

Это свободолюбивые личности

Постарайтесь сделать так, чтобы их не сильно напрягал график, установленный на предприятии. А также нормы и правила. Я бы даже добавила, что им больше нравится творческая атмосфера: когда за опоздания не наказывают, нет жесткого дресс-кода и четкой регламентации рабочих действий.

В моей компании не было жестких условий работы, поэтому здесь не возникло проблем с сотрудниками поколения Z. Кроме того, каждый специалист имел право высказаться, предложить улучшения или сообщить о том, что ему не нравится в условиях труда. Мы вместе искали компромиссы.

Как удержать сотрудников, которые находятся в кризисе

Исходя из своего опыта могу сказать, что таким специалистам отлично помогают тесты по определению типа личности и мотивационных «ключиков». Соответственно, когда человек лучше узнает себя, ему уже легче сделать выбор в сторону определенного круга обязанностей, которые ему будут нравиться. Это может быть тест по методу DISC, а может быть тест Боннстеттера (мотивация).

В качестве примера приведу случай из моего опыта. У меня в штате находился сотрудник с ограниченным кругом обязанностей. Он выполнял возложенные на него функции на «автомате»: не особо интересовался работой и стремился сделать ее побыстрее. У него не было сильной мотивации.

С помощью тестирования по методу DISC я увидела, что работник был нацелен на постоянное обучение чему-либо новому (теоретическая мотивация).

Также он мечтал о статусе, который бы позволил ему оказывать влияние на окружающих (индивидуалистическая мотивация). Я предложила сотруднику пройти обучение по продажам вместо остальных. Он согласился, несмотря на явную потерю в процентах к зарплате, так как работал продавцом.

Таким образом, компания сэкономила на обучении всего персонала, а у меня получилось вдохновить и удержать ценного работника. Его воодушевление росло после каждого курса по продажам. После он согласился сам обучать своих коллег. Более того, он не потребовал дополнительного вознаграждения: несколько лет с удовольствием совмещал прохождение курсов, обучение коллег и работу продавцом.

Бывали в моей практике, конечно, и сотрудники, которые после тестирования понимали, что вообще находятся не там, где надо. С такими ребятами лучше расставаться сразу, так как компании они точно не принесут никакой пользы.

Почему нужно быть внимательным к потребностям сотрудников

Итак, если вы видите, что можете помочь сотруднику, и у вас есть основания или желание это сделать, то вам стоит определить причину, из-за которой он желает покинуть ваше предприятие.

Удержать почти любого специалиста можно с помощью грамотно выстроенной системы мотивации и предоставления работнику тех условий, в которых ему будет комфортно.

Например, если уж так случилось, что вы набрали яркую молодежь, как это сделал «Яндекс» , то вам стоит позаботиться о создании для таких ребят соответствующих творческих условий и забыть об офисных правилах.

Я всегда провожу тестирование и определяю тип личности и мотивационные «рычаги» сотрудника, воздействуя на которые можно оставить его в компании надолго. Как показывает практика, не каждого специалиста можно удержать высокой зарплатой.

Поэтому подумайте: лучше быть более внимательным к личным ценностям и потребностям сотрудника, стараться их удовлетворить хотя бы отчасти, чем каждый раз искать новых людей и тратить время и деньги на их обучение.

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