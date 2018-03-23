Фестиваль Хлеба в Ханты-Мансийске на финишной прямой

Приглашаем всех 25 марта в 12: 00 в КВЦ «Югра-Экспо» на торжественное закрытие XV городского фестиваля «Праздник хлеба». В центре внимания на церемонии будут предприниматели, активно участвующие во всех мероприятиях фестиваля. Именно они напекли тонну булочек, пирогов и ватрушек в общегородской День хлеба 18 марта. Они же продемонстрировали творчество и фантазию в изготовлении кулинарных шедевров — русских караваев — на городском конкурсе «Самый красивый каравай»; проявили заботу о людях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и открыли в своих магазинах «Полки добра».

Пекари Ханты-Мансийска показали настоящее мастерство и характер в борьбе за звание производителя самого вкусного хлеба в городе, и теперь каждый житель точно знает, где пекут лучшие ржаные и пшеничные булки.

Всего в городском празднике вкуса и народных традиций приняли участие более 30 предпринимателей хлебной отрасли. С 10 по 25 марта тысячи горожан побывали на дегустациях, мастер-классах по приготовлению пирогов, блинов и пиццы, познакомились с производством хлеба в рамках Дня открытых дверей в городских пекарнях.

Кроме того, в программе закрытия фестиваля — награждение победителя интернет-конкурса «История хлеба», который проходил в социальной сети «Вконтакте» с 1 по 25 марта. Интернет-пользовали делали репост информации о конкурсе и писали в комментариях свою историю про хлеб: пословицу, поговорку, необычный рецепт и даже четверостишия. Розыгрыш главного приза — многофункциональной хлебопечки состоится 24 марта с помощью генератора случайных чисел. Победитель будет приглашён в КВЦ «Югра— Экспо» для вручения подарка. Следите за результатами розыгрыша в официальной группе: https://vk.com/visithm

Для гостей закрытия фестиваля — музыкальные номера от творческих коллективов КДЦ «Октябрь»: хора русской песни «Здравица», фольклорного ансамбля «Прасковея», ансамбля народных инструментов «Гармоника» и солиста Юрия Сорокина

Вход на мероприятие СВОБОДНЫЙ!