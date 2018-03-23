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Фестиваль Хлеба в Ханты-Мансийске на финишной прямой
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Фестиваль Хлеба в Ханты-Мансийске на финишной прямой 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Приглашаем всех 25 марта в 12: 00 в КВЦ «Югра-Экспо» на торжественное закрытие XV городского фестиваля «Праздник хлеба». В центре внимания на церемонии будут предприниматели, активно участвующие во всех мероприятиях фестиваля. Именно они напекли тонну булочек, пирогов и ватрушек в общегородской День хлеба 18 марта. Они же продемонстрировали творчество и фантазию в изготовлении кулинарных шедевров — русских караваев — на городском конкурсе «Самый красивый каравай»; проявили заботу о людях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и открыли в своих магазинах «Полки добра».
Пекари Ханты-Мансийска показали настоящее мастерство и характер в борьбе за звание производителя самого вкусного хлеба в городе, и теперь каждый житель точно знает, где пекут лучшие ржаные и пшеничные булки.
Всего в городском празднике вкуса и народных традиций приняли участие более 30 предпринимателей хлебной отрасли. С 10 по 25 марта тысячи горожан побывали на дегустациях, мастер-классах по приготовлению пирогов, блинов и пиццы, познакомились с производством хлеба в рамках Дня открытых дверей в городских пекарнях.
Кроме того, в программе закрытия фестиваля — награждение победителя интернет-конкурса «История хлеба», который проходил в социальной сети «Вконтакте» с 1 по 25 марта. Интернет-пользовали делали репост информации о конкурсе и писали в комментариях свою историю про хлеб: пословицу, поговорку, необычный рецепт и даже четверостишия. Розыгрыш главного приза — многофункциональной хлебопечки состоится 24 марта с помощью генератора случайных чисел. Победитель будет приглашён в КВЦ «Югра— Экспо» для вручения подарка. Следите за результатами розыгрыша в официальной группе: https://vk.com/visithm
Для гостей закрытия фестиваля — музыкальные номера от творческих коллективов КДЦ «Октябрь»: хора русской песни «Здравица», фольклорного ансамбля «Прасковея», ансамбля народных инструментов «Гармоника» и солиста Юрия Сорокина.
Вход на мероприятие СВОБОДНЫЙ!
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
Ханты-Мансийское ГорПО и ООО «Золотая нива» названы лучшими производителями хлеба Фестиваль Хлеба стал знаменательным событием 18 марта 2018 года «Праздник хлеба» на «Русских просторах»!
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