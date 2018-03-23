«Я это сделала!»: Анастасия Лисова влезла в старые джинсы

У бывшей участницы скандального телепроекта «Дом-2» большая радость — она похудела, о чем решила известить своих поклонников. 27-летняя звезда, которая 1 февраля родила первенца, сильно переживала по поводу набранных килограммов, но, по всей вероятности, ей удалось вернуться в форму.

Телезвезда Анастасия Лисова, которая почти два месяца назад стала мамой, беспокоилась о том, что вещи, которые она носила до беременности и рождения ребенка, стали ей малы. Она на стала обновлять гардероб, а запаслась терпением и начала работать над собой, чтобы вернуть бывшие параметры фигуры. И красавице это удалось: «Сегодня была предпринята очередная попытка влезть в свои добеременные джинсы и, о Боги! Я это сделала! Так и знала, что миф все это с широкой костью. Или же просто совпадение. Кость вдруг сошлась после четырех сеансов массажа, обертываний, домашнего ухода и спортивного режима».

Лисова убедилась в том, что перед родами тазобедренные кости, может, и расширяются, но точно не в такой степени, чтобы не влезать в вещи. Она считает, что есть только один путь по «уменьшению кости» — это работа над собой. Анастасия поделилась советами по снижению веса: «Спорт, массаж, обертывания, домашний уход. Идеальное сочетания для быстрого похудения. И никак иначе».

Что касается периода восстановления, то экс-участница «Дома-2» начала работать над своим телом через месяц после родов, но акцентировала внимание, что в данном вопросе все индивидуально и зависит от особенностей организма. Она рекомендует перед тренировками посоветоваться с врачом: «Еще важный момент: если пойдете на антицеллюлитный массаж, обязательно скажите, чтобы вас не лупили как Сидорову козу. Боль нам не нужна, если вы кормите молочком. Потому что это вызывает стресс, а любые стрессы кормящим мамочкам противопоказаны».

Многие подписчики поблагодарили Анастасию Лисову за ценную информацию, не обошлось и без сарказма с их стороны: «Не худей больше! Ты сейчас такая аппетитная и сочная». «Я в старые джинсы влезла через полгода после родов». «Похвасталась, сама худая от природы, так что достижения особого нет». «До сих пор не могу сбросить лишние 6 килограммов после родов». «Ой, у тебя конституция такая, что стройная всегда, потому похудение естественно». «Класс, молодчинка, я тоже работаю над весом, надеюсь похудеть». «Супер, так быстро похудела, мне бы так, я занимаюсь ежедневно, но пока не особо видны результаты».

Примечательно, что на днях Анастасия Лисова сетовала на то, что ей приходится ограничивать себя в питании ради здоровья дочки. Она указала, что принцип есть все подряд ей явно не подходит, так как употребление некоторых продуктов негативно сказывается на состоянии ребенка.