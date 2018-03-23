Страхи мегаполиса: как не бояться толпы, терактов и болезней

Бездушность, плохая экология, ускоренный ритм жизни, бесконечные стрессы. Так обычно критикуют большие города те, кто в них не живут, и оказываются правы. Однако они забывают о главном — фобиях, которые могут появиться у любого жителя мегаполиса. Эксперты «МИР 24» рассказали, чего боятся жители больших городов и как научиться справляться с собственными страхами.

Любая фобия — искаженный инстинкт самосохранения. Все человеческие страхи так или иначе связаны со страхом смерти. Иными словами, страх — это следствие эволюции, он увеличивает наши шансы на выживание. Но иногда тревога начинает подчинять себе нашу жизнь и может перерасти в фобию, считает парапсихолог оздоровительного центра «Радужный источник» Арина Кремлева.

Природа возникновения страха до конца не изучена, но точно известно, что больше всего к возникновению фобий предрасположены те, кого с детства учили, что окружающий мир враждебен, а также люди с привычкой концентрироваться на негативном. Так, людям, которые боятся толпы, родители вполне могли говорить, что большое скопление людей или сами люди — это опасность, что они могут обидеть или ударить. Когда такой ребенок вырастает, большое скопление людей начинает вызывать у него ужас.

«Боюсь ездить на метро»

{} Чтобы разобраться, откуда берутся фобии, нужно понять, что послужило триггером для их появления.

«В моей практике был мужчина, который боялся спускаться в метро. У него поднималось давление, ему казалось, что он умирает. Когда мы начали искать причину, выяснили, что в 90-е к нему домой ворвались бандиты. Гнетущее состояние безысходности в замкнутом пространстве спровоцировало в нем такой страх», — рассказала Кремлева.

Боязнь использовать общественный транспорт часто возникает у людей, которых в детстве родные оставляли дома в одиночестве. Когда человек с такой фобией попадает в переполненный вагон метро, у него может случиться приступ паники или немотивированная тревога с физиологическими проявлениями — одышкой, учащенным сердцебиением, звоном в ушах и нарушениями в координации. Происходить панические атаки могут когда угодно, даже при выходе из дома на улицу. В момент атаки человеческое восприятие обостряется, и обычные физиологические процессы вроде дыхания перестают казаться нормальными.

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Как несложно догадаться, страх общественного транспорта всегда напрямую связан со страхом толпы (демофобией). Большое скопление людей человек с фобией воспринимает как некую субстанцию, которую он не в силах контролировать.

«Самый простой совет — избегать многолюдных мест. На практике это сделать сложно, поэтому в стрессовой ситуации держитесь стены или менее кучных мест и глубоко дышите на каждый счет. Кому-то больше помогают молитвы или музыка. Главное — понимать, что паника скоро пройдет, и не поддаваться ей», — сказал основатель медико-реабилитационного центра «Орто-доктор» Роман Алехин

Демофобия может стать последствием агорафобии — боязни открытых пространств, которую специалисты всегда рассматривают отдельно, потому что считают очень специфической. Люди с такой фобией боятся покидать зону комфорта. Страх вызывают мысли о незнакомом месте, где невозможно контролировать ситуацию. Обычно таким людям с трудом даются путешествия в одиночку, они опасаются общественных мест, из которых не всегда можно выбраться сиюминутно (переполненных кинотеатров, междугородних автобусов, парикмахерских во время стрижки).

«Боюсь стать жертвой»

{} Люди, которые узнали об изнасиловании, разбойном нападении или убийстве, подвержены не меньшему стрессу, чем те, кто оказались жертвами происшествия. То же самое касается терактов. Эту особенность подтверждают психиатры. Испытанный на фоне тревожных новостей стресс специалисты называют вторичной травмой или вторичным травматическим стрессом, а страх стать жертвой преступников — сцелерофобией. Как и в случае с демофобией, он может проявляться внезапными паническими атаками.

По словам психолога, руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова , сцелерофобия вполне может привести к тому, что человек в каждом встречном может начать видеть преступника. Людям с такой фобией рекомендуется не злоупотреблять социальными сетями, а также дозировать потребление новостей. Если не остановить развитие этого страха, он может перейти в социофобию — боязнь людей и социальных отношений.

Как пишут авторы книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города», классическим примером социофобии можно считать Фестера Аддамса из «Семейки Аддамс» — герой испытывает эмпатию, но любая необходимость заговорить с кем-то приводит его в ужас.

«Боюсь всякой заразы»

{} Повышенную тревожность за свое здоровье принято называть ипохондрическим синдромом. Спровоцировать его развитие могут многие факторы, в том числе активная жизнь в городской среде, к которой человек мог оказаться не готов. К примеру, после переезда из небольшого населенного пункта. Тогда и появляется мытье рук без необходимости, навязчивые мысли о неизлечимых заболеваниях, ношение медицинской маски «на всякий случай». По словам Иванова, важно вовремя отловить этот страх, пока он не начал серьезно мешать полноценной жизни. Примеры повышенной тревожности за свое здоровье мы, опять же, можем встретить в кинематографе. Так, в фильме «Лучше не бывает» герой Джека Николсона ходит в один и тот же ресторан, прихватив с собой набор одноразовой посуды, а герой Ди Каприо в«Авиаторе» то и дело моет руки.

Таблетка от старости

«Контролируйте, сколько раз в день вы моете руки. Если заметите, что начали повсюду ходить с влажными антибактериальными салфетками, то это повод обратиться к врачу. Но не для того, чтобы отыскать у себя очередную неизлечимую болезнь, а чтобы перестать искать заболевания впредь», — пояснил эксперт.

По словам детского и семейного психолога Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне Инны Мальцевой, справиться с тревожными мыслями при ипохондрическом синдроме может помочь когнитивно-поведенческая терапия. Она основана на умении отслеживать автоматические мысли, то есть все то, что приходит нам в голову внезапно и не имеет никакой аналитической базы. Автоматические мысли сопровождают многие фобии жителей больших городов. Их можно научиться контролировать, например, при помощи дневника самонаблюдения. Он помогает структурировать и поведение, и мысли, а значит, может стать действенным психотерапевтическим приемом.

Мальцева добавила, что психологических методов борьбы с фобиями очень много. Один из популярных основан на парадоксальной интенции: человеку следует сознательно столкнуться со своих страхом, вернуть себя в ощущение ситуации, которую он боится. Эту методику разработал австрийский психиатр Виктор Франкл . Согласно его теории, лучший способ побороть аэрофобию — полеты на самолетах. Предполагается, что со временем страх перестанет казаться значимым и просто исчезнет. Однако специалисты не советуют использовать этот метод без специализированной психотерапии, а также тем людям, у которых нет внутренних ресурсов для преодоления страха.

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