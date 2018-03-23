ПроЭнергию рекомендует: используйте экономичную насадку для душа

Удивительный факт: обычно при использовании душа уходит больше 20 литров воды в минуту. А при сильном напоре показатель может возрасти и до 30 литров. При этом большая часть воды расходуется впустую. Чтобы поберечь ресурсы можно просто приобрести насадку водосберегающую насадку: с ней экономия возрастет почти в 3 раза.

Об этом и многом другом российские школьники узнают благодаря проекту компании“Фортум" «ПроЭнергию», который рассказывает ученикам третьих и четвертых классов об основах энергосбережения и учит экономно использовать природные ресурсы. Отметим, что в программе «ПроЭнергию» принимают участие 25 школ Челябинской области, а также ребята из Тюмени и Ульяновска.

Подробности о ходе проекта можно узнать в группе «ПроЭнергию» в ВК.