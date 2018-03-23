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Мастер-класс по декупажу организуют для получателей социальных услуг Красносельского района
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Мастер-класс по декупажу организуют для получателей социальных услуг Красносельского района 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Мастер-класс по декорированию в технике декупаж пройдет в здании филиала «Красносельский» Территориального центра социального обслуживания «Мещанский». Занятие пройдет 26 марта.
Гостей обучат азам прикладного вида творчества, в основе которого лежит нанесение на различные поверхности вырезанных рисунков. В конце мастер-класса участники покроют получившиеся изделия лаком для долговечности.
— Такие занятия у нас в центре проходят довольно часто. Людям нравится создавать поделки в этой технике. Гости занятия будут декорировать бутылки и стаканы и делать из них красивые предметы интерьера, — поделилась заведующая Отделением дневного пребывания центра Елена Лойко.
Мастер-класс проведет волонтер и получательница социальных услуг ТЦСО Роза Машковская.
Урок пройдет по адресу: Малый Краснопрудный тупик, дом 1, строение 1. Занятие начнется в 13:30.
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