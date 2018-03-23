Мастер-класс по декупажу организуют для получателей социальных услуг Красносельского района

Мастер-класс по декорированию в технике декупаж пройдет в здании филиала «Красносельский» Территориального центра социального обслуживания «Мещанский». Занятие пройдет 26 марта.

Гостей обучат азам прикладного вида творчества, в основе которого лежит нанесение на различные поверхности вырезанных рисунков. В конце мастер-класса участники покроют получившиеся изделия лаком для долговечности.

— Такие занятия у нас в центре проходят довольно часто. Людям нравится создавать поделки в этой технике. Гости занятия будут декорировать бутылки и стаканы и делать из них красивые предметы интерьера, — поделилась заведующая Отделением дневного пребывания центра Елена Лойко

Мастер-класс проведет волонтер и получательница социальных услуг ТЦСО Роза Машковская.

Урок пройдет по адресу: Малый Краснопрудный тупик, дом 1, строение 1. Занятие начнется в 13:30.