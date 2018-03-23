Посетительница центра соцобслуживания «Арбат» вышла на подиум на Неделе моды в Москве

Получательница социальных услуг Территориального центра социального обслуживания «Арбат» Наталия Ермилина вышла на подиум на Неделе моды в Москве. Мероприятие состоялось 22 марта.

— Для меня представилась хорошая возможность пообщаться с профессионалами этой индустрии. В рамках подготовки к показу я научилась слушать музыкальный ритм и правильно держать осанку, — поделилась впечатлениями Наталия Ермилина.

Получательница социальных услуг добавила, что во время репетиций и тренировок ей помогли занятия по адаптивной гимнастике, которые устраиваются в ТЦСО «Арбат». Наталия Ермилина посещает их на регулярной основе.