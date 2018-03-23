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Посетительница центра соцобслуживания «Арбат» вышла на подиум на Неделе моды в Москве
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Посетительница центра соцобслуживания «Арбат» вышла на подиум на Неделе моды в Москве 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Получательница социальных услуг Территориального центра социального обслуживания «Арбат» Наталия Ермилина вышла на подиум на Неделе моды в Москве. Мероприятие состоялось 22 марта.
— Для меня представилась хорошая возможность пообщаться с профессионалами этой индустрии. В рамках подготовки к показу я научилась слушать музыкальный ритм и правильно держать осанку, — поделилась впечатлениями Наталия Ермилина.
Получательница социальных услуг добавила, что во время репетиций и тренировок ей помогли занятия по адаптивной гимнастике, которые устраиваются в ТЦСО «Арбат». Наталия Ермилина посещает их на регулярной основе.
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