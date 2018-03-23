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Определены победители конкурсной программы фестиваля «Дом на Брестской приглашает: архитектура, дизайн, ландшафт — 2018»
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Определены победители конкурсной программы фестиваля «Дом на Брестской приглашает: архитектура, дизайн, ландшафт — 2018» 

Департамент градостроительной политики города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, на фестивале были представлены около 250 работ 115 архитекторов и дизайнеров из России Италии, Голландии, Украины, Молдовы и Эстонии. По его словам, лидерами по числу поступивших на конкурс работ стали номинации «Архитектура жилых и общественных зданий» и «Городская планировка и планирование».
«Гран-при» конкурса в области архитектуры жюри присудило проекту «Хорошевская гимназия», автором которого стала москвичка Юлия Солдатенкова из проектно-технологического института «А-Проект. К».
«Гран-при» в области дизайна получил проект «Интерьер офиса», авторами которого стали Ирина Мавродиева, Артур Гога и Анна Гога из московской архитектурной мастерской «AMG-project».
«География участников, количество работ и их разнообразие показали, что поставленные цели были достигнуты: к нам вернулись старые друзья, чего мы очень хотели, при этом и тех, кто впервые выставляется в экспозиции фестиваля, тоже предостаточно. Отрадно, что многие из представленных проектов — реализованные. Cпасибо их авторам за смелость, полёт фантазии и за доверие», — отметил директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов, подводя итоги конкурсной программы фестиваля.
«Мне очень было приятно оценивать работы и награждать лауреатов в архитектурных номинациях. Архитектура — это очень тяжелый, длительный труд. И даже в маленьких проектах, которые реализуются, я понимаю, сколько вложено сил», — заметил Антон Надточий, руководитель архитектурной мастерской «Атриум», член жюри фестиваля.
С полным списком лауреатов международного фестиваля «Дом на Брестской приглашает: архитектура, дизайн, ландшафт», а также с подробной информацией о прошедшем событии можно ознакомиться на официальной странице мероприятия.
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