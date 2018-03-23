Вещи, за которые мамам нельзя извиняться

1. Желание работать и делать карьеру

Кажется, что вопрос дискриминации на работе давно уже решён, и у женщины равные возможности и равная с мужчинами зарплата. Но на самом деле зарплатой и должностью дело не ограничивается. Если женщина любит свою работу, делает её хорошо и стремительно растёт, обязательно найдётся кто-то, кто захочет её этим попрекнуть, мол, мужика у неё просто нет хорошего, детей бы лучше рожала. Что? Муж есть, и дети тоже есть? Значит, они заброшенные и голодные, даже если в наличии имеется няня и домработница. В общем, если вы успешно строите карьеру, то в глазах общественности почти всегда будете выглядеть плохой женой и мамой.

Может быть, это банальная зависть, но слышать это обидно. Однако, подумайте вот о чём — дети воспитываются только личным примером. У вашего ребёнка шансы достичь высот в жизни с такой мамой значительно повышаются. А чем могут похвастаться те, кто злословит?

2. Желание быть домохозяйкой

Жизнь домохозяйки намного труднее, чем думают многие, особенно в условиях финансового кризиса, когда заработки мужа стремительно обесцениваются, а вам по-прежнему нужно подавать вечером сытный ужин.

Уборка дома и прочие хозяйственные хлопоты бесконечны, у них нет никакого ощутимого результата, потому что не успеете вы всё довести до совершенства, как семья подбросит вам новой работы. Приготовление еды по сути — это работа на унитаз. Однако вам удаётся не раздражаться, а делать всё это с любовью. Кто считает, что это просто — пусть попробует делать это смиренно и безропотно день за днём. Потом поговорим. И нет, вы не сидите у мужа на шее, вы обеспечиваете ему надёжный тыл.

3. Желание похудеть и выглядеть лучше

В сети ходят тысячи историй про «фитоняш», а заодно анекдотов про тупых, гламурных блондинок, у которых вместо мозга крем для лица. Увлажняющий. Выглядеть хорошо — это естественное желание для женщины. А соблюдение диеты и регулярные процедуры по уходу за собой вообще нужно приравнивать к героизму, особенно в условиях жёсткой нехватки времени. С теми же, кто насмехается над вами, поговорим лет через 10-15, когда встретим их по дороге в кабинет пластического хирурга.

4. Нежелание худеть

Вроде бы движение «боди позитив» вовсю набирает обороты, однако в соцсетях всё ещё полно фотографий стройных красавиц из спортзала, с подписью: «Вы не изменитесь, пока не поймёте, что вы — жирная». Дальше обязательно следуют советы доморощенных диетологов — как худеть, что есть и каким спортом заниматься. Но никто из них не сможет ответить на вопрос, почему вы должны хотеть быть такой же, как они? Конечно, большое количество лишнего веса вредно для здоровья и накладывает определённые ограничения. Например, не очень-то просто купить модные джинсы больше 52 размера. Но мы не говорим о крайностях. 46-50 размеры самые распространённые в нашей стране, и это нормально — быть среднего размера. Модельные параметры — это ещё не красота. Для красоты нужны ещё и красивая здоровая кожа, густые волосы, крепкие ногти, блеск в глазах и десяток других параметров, которыми вряд ли может похвастаться человек, морящий себя голодом ради вожделённой цифры на весах.

5. Купить новое платьишко и сумку

И вовсе вы не транжира, просто вам нужны какие-то радости в жизни. Красивые вещи — это простая доступная радость, такая же доступная, как еда, но только от нового платья не толстеют. Так почему бы себя не порадовать? Вы же не последние деньги спускаете. Кроме того, в новом платье (джинсах, сапогах) вы чувсвуете себя красивой, у вас прибавляется уверенности в себе, настроение поднимается. Психотерапия, между прочим, стоит дороже.

6. Желание иметь личное время

На многих женщин сильное влияние оказывает стереотип: «Ты ж мать!». Если у вас есть ребёнок, вы должны посвятить себя уходу за ним и его воспитанию. Простое человеческое желание выспаться, почитать книжку, полежать в ванной выглядит предосудительным и сопровождается вопросом: «Зачем тогда рожала?». Полезно помнить, что ребёнок — это отдельный от вас человек, у которого через несколько лет будут свои друзья и свои увлечения. Если вы полностью растворитесь в нём, когда он вырастет, вы неизменно превратитесь в жертву, которая «всю жизнь на него положила, а он, неблагодарный, теперь хочет свою жизнь и свою семью». Поэтому смело снаряжайте папу или бабушку в субботу на прогулку с ребёнком, и займитесь своими собственными делами.

7. Неумение готовить

Кормить семью, конечно, женская обязанность, но лучшие повара получаются из мужчин. И кто считает, что ваши котлеты несъедобны, гречка невкусная, а салат из соседней кулинарии — позор для хозяйки, может освоить эту профессию самостоятельно. И кормить вас. Вы не возражаете.