Такие милые: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на прогулке

Эта парочка делает вместе почти все: Джастин (37) и Джессика (36) катаются на велосипедах, бегают и играют в гольф. На этот раз эти двое были замечены по пути на криотерапию (лечение холодом).

Тимберлейк был в спортивных штанах и футболке Nike, а Бил — в белом топе и джинсах, но самое главное — они так крепко держались за руки, что их совместные фото не могут вызвать ничего, кроме умиления.

Смотри фото здесь!

Почаще бы так!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/takie-milye-dzhastin-timberlejk-i-dzhessika-bil-na-progulke/