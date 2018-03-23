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Такие милые: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на прогулке
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Такие милые: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на прогулке 

Peopletalk 59 минут назад
Фото: Peopletalk
Эта парочка делает вместе почти все: Джастин (37) и Джессика (36) катаются на велосипедах, бегают и играют в гольф. На этот раз эти двое были замечены по пути на криотерапию (лечение холодом).
Тимберлейк был в спортивных штанах и футболке Nike, а Бил — в белом топе и джинсах, но самое главное — они так крепко держались за руки, что их совместные фото не могут вызвать ничего, кроме умиления.
Смотри фото здесь!
Почаще бы так!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/takie-milye-dzhastin-timberlejk-i-dzhessika-bil-na-progulke/
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