Екатерина Климова: «Женщина никогда не должна на себе экономить!»

Многочисленные поклонники актрисы отмечают, что она выглядит моложе своих лет. Мама четверых детей может похвастаться идеальной фигурой, накачанным прессом и отсутствием так называемого тюнинга на лице. Недавно Екатерина поделились с фолловерами парой селфи, которые это в очередной раз доказывают. Никаких фильтров и программ для обработки фото — актриса в них не нуждается. В чем же секрет красоты Екатерины Климовой? Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 16 Мар 2018 в 5:43 PDT Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 17 Мар 2018 в 1:25 PDT Актриса не скрывает, что много вкладывает в свою внешность и считает, что женщина не должна на себе экономить. В интервью она рассказывала: Женщине, разумеется, нужно никогда не экономить на себе. Если у вас есть возможность потратить десять тысяч долларов на свою внешность — тратьте не задумываясь! Екатерина Климова доверяет только проверенным специалистам, будь то косметолог или массажист. И по словам артистки, наивно думать, что можно годами есть что угодно, а потом легко похудеть. Актриса уже давно придерживается раздельного питания, то есть не смешивает белки с углеводами: К любимой мной печеной картошке лучше подать овощной салат, а не мясо. А если уж есть мясо, то предпочту хорошую отбивную без всего, а не говядину с грибами, сметаной, овощами и под соусом. Поклонники отмечают не только красоту и женственность своей любимицы, но и ее умение всегда стильно выглядеть: «Не понимаю, как можно в 40 лет выглядеть на 20, причем родив четверых детей, восхищаюсь и хочу хоть немного походить на Вас», «Екатерина, в вас прекрасно все, вы мой идеал женской красоты и обаяния!», «Всегда стильная и со вкусом полный порядок!». Читай также, почему Любовь Успенская устроила скандал на борту самолета. Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 4 Мар 2018 в 7:31 PST Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 1 Сен 2016 в 12:55 PDT